تفاديا للعقوبات الدولية.. إسرائيل تنشئ شركة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تخصيص ملايين الدولارات لإنشاء شركة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، إثر خوف البنوك الإسرائيلية من العقوبات الدولية، بسبب تحويلها الأموال للسلطة التي تدفعها لبعض من تتهمهم إسرائيل بالإرهاب.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ في تقرير لها، إنه من المنتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على ميزانية قدرها 72 مليون شيكل (21.5 مليون دولار)، للإسراع في إنشاء شركة سيتمثل دورها في تمكين تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقالت إن ”الاقتراح قدمه وزيرا الدفاع بيني غانتس، والمالية أفيغدور ليبرمان، تحت اسم مذكرة قانون خدمات المراسلات“، مشيرة إلى أنه ”على الرغم من تأسيس شركة لتحويل الأموال إلى الفلسطينيين في وقت مبكر من العام 2019، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل“، موضحة أن ”خلفية القانون هي التخوف من رفع دعاوى قضائية ضد بنكي هبوعليم وديسكونت، بعد سنوات عديدة من الاتصال مع البنوك الفلسطينية“.

ولفتت إلى أن ”قرار إنشاء هذه الشركة جاء بعد معلومات استخبارية إسرائيلية، وتقارير دولية تؤكد أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال الإرهاب، وحظر غسل الأموال، حيث طالبت التقارير ذاتها من البنوك الإسرائيلية بسحب أنشطتها المتعلقة بالسلطة الفلسطينية“.

وأفادت بأنه ”من أجل تحمل مخاطر تحويل الأموال للفلسطينيين، أنشأت الحكومة الإسرائيلية في 2019 الشركة المملوكة للدولة خدمات المراسلة المحدودة؛ ومع ذلك، حتى بعد ثلاث سنوات من إنشائها لا تزال الشركة غير نشطة، ربما بسبب المخاطر القانونية والمالية نفسها التي تزعج البنوك الإسرائيلية“، مبينة أن ”الحكومة الإسرائيلية تسعى هذه الأيام إلى تشريع قانون مخصص غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدا، كما هو معتاد منذ عقود“.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قرض مالي قُدم للسلطة الفلسطينية في شهر أغسطس/آب الماضي، بقيمة نصف مليار شيكل، وإن التصويت على تشكيل لجنة التحقيق سيكون بناء على مقترح قدمه عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“ آفي ديختر، موضحةً أنه بموجب المقترح سيتم فحص تقارير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.

وقال النائب آفي ديختر: ”لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إخفاء حقيقة أن نصف مليار شيكل تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية لمجرد الاستمرار بدفع رواتب الإرهابيين خلافا للسلطة التشريعية ودون رقابة برلمانية“، مضيفا أن ”التحقيق البرلماني من شأنه أن يحقق ويفحص بعمق تنفيذ قانون تجميد الأموال المدفوعة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإرهاب، وسيتم النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسؤولين عن انتهاك هذا القانون“.