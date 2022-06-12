تقرير: رئيسي قد يخلف خامنئي وعلى أمريكا الاستعداد للتواصل معه

رجحت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن يخلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المرشد الأعلى علي خامنئي بعد وفاته، موضحة أن على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد لإنشاء قناة اتصال معه نظرا لاحتمال بقائه طويلا في منصبه.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته السبت إلى أن مجلس الخبراء الإيراني _وهو الهيئة المنتخبة المكونة من 88 عضوا والمكلفة باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله_ لديه مجموعة من ثلاثة أعضاء تحتفظ بقائمة سرية للخلفاء المحتملين.

وقالت المجلة ”بينما يعرف القليل من المدرجين في تلك القائمة، إلا أن هناك سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن اسم رئيسي هو في رأس القائمة.“

وأضافت ”تتعلق الأسباب في تفضيل رئيسي باستمالته الواضحة من قبل الزعيم الحالي فضلاً عن الاستساغة النسبية لرئيسي بين الجمهور الإيراني، على الأقل عند مقارنته بأعضاء آخرين في المعسكر السياسي المتشدد التابع لرئيسي“.

المنافس الأعلى

وأوضحت المجلة في تقريرها أنه لفهم سبب اعتبار رئيسي المرشح الأبرز، من المفيد النظر إلى الماضي وكيف أصبح خامنئي نفسه المرشد الأعلى، لافتة إلى أنه قبل وفاته، طلب المرشد الأعلى السابق آية الله الخميني من مجلس الخبراء تخفيف المعايير الدينية للخلافة، على النحو المنصوص عليه في الدستور، وأنه بمجرد وفاة الخميني عام 1989، صوّت مجلس الخبراء لخامنئي ليكون خليفة مؤقتًا، ودائمًا في وقت لاحق.

وذكرت المجلة أنه مثل رئيسي، كان خامنئي رئيسًا قبل خلافته مباشرة، وتم انتخاب خامنئي ورئيسي في انتخابات مزورة على الأرجح، مضيفة أنه في حالة خامنئي، أيده خصومه الثلاثة فقط خلال الحملة، في حين أنه في انتخابات رئيسي، لم يقبل مجلس صيانة الدستور سوى المرشحِين الذين تقل احتمالية انقسام أصوات المتشددين معه.

وقالت المجلة ”لكن حتى لو ارتقى رئيسي إلى الدور القيادي وحتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من بدء علاقة ما مع إدارته، فهذا لا يعني أن إيران ستغير لهجتها أو سياستها تجاه الولايات المتحدة.. وفي الواقع، من السهل تفسير صعود رئيسي على أنه تأكيد النظام لعلامته التجارية المبدئية المعادية لأمريكا“.

مشاكل اقتصادية

ولفتت المجلة إلى أن إيران تواجه حاليا مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الغربية، وأنها في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، من النوع الذي لا يمكن أن يأتي إلا بعلاقات أفضل مع بقية العالم، مشيرة إلى أن توقيع طهران على اتفاق 2015 النووي كان مدفوعًا بالحاجة إلى تخفيف آلام العقوبات، التي ”كلفت إيران نحو 160 مليار دولار من عائدات النفط (من 2012 إلى 2015)“.

ورأت المجلة في تقريرها أن إيران عمدت مِرارا إلى تفضيل الأيديولوجيا على البراغماتية، لكن في الوقت ذاته أظهرت طهران أن الالتزام بالأيديولوجيا لا يعني بالضرورة عدم الرغبة في تقديم تنازلات أو العمل مع عدو معلن.

وأشارت إلى أن إيران، أيضًا ، تتفهم حدود أيديولوجيتها الخاصة، فضلاً عن الفرص الإستراتيجية التي يمكن أن توفرها الدبلوماسية، مضيفة أن الخميني أكد ،قبل وفاته، أن الحكومة يمكنها القيام بما يلزم لأداء واجباتها.

اعتراف بحدود القوة

وقالت ”يمكن القول إن استعداد إيران للتفاوض مع أمريكا خلال لحظات مهمة في تاريخها – من إطلاق سراح الرهائن في عام 1981، إلى قضية إيران كونترا، إلى الاتفاق النووي، هو شهادة على اعتراف إيران بحدود قوتها وأيديولوجيتها.“

وختمت بالقول ”يجب على الولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى التي تعمل على إبرام صفقة نووية مع إيران ألا يغيب عن بالها العنصر الأكثر أهمية في العملية وهو إنشاء قناة اتصال مع ما يمكن أن يكون المرشد الأعلى القادم لإيران، والذي يمكن أن يبدأ فترته في السلطة قريبًا ويستمر لعدة عقود.. وإذا ركزت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من اللازم على الجوانب الفنية للاتفاقية وليس بشكل كاف لتمهيد الطريق للتعاون المستقبلي، فستضيع فرصة حقيقية قد تمتد لأجيال“.