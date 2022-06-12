سول: سنعزز قدراتنا الدفاعية لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب اليوم الأحد إن بلاده ستعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال لي في اجتماع أمني آسيوي في سنغافورة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا وحث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور.

يأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من جانب سول وواشنطن، من إجراء بيونغ يانغ تجارب نووية.

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

جاءت تصريحات شيرمان بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سول.

والاثنين، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا ثمانية صواريخ سطح-سطح صوب البحر قبالة ساحل كوريا الجنوبية الشرقي.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى في وقت سابق الأحد.

وأطلقت كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي الأحد، غداة اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات مشتركة بينهما تشمل حاملة طائرات أمريكية في أكثر من أربع سنوات.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الصواريخ أُطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

كما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ.

وجاء الإطلاق كذلك عقب زيارة قام بها المسؤول الأمريكي المعني بشؤون كوريا الشمالية سونج كيم لسول.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو للتحضير ”لجميع الحالات الطارئة“ وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال كيم خلال الزيارة إن واشنطن أوضحت بجلاء لبيونغ يانغ أنها منفتحة على الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه على استعداد لمناقشة البنود التي تهم كوريا الشمالية، مثل تخفيف العقوبات.

ودعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى فرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية، لكن الصين وروسيا اعترضتا على الاقتراح، مما أحدث انقساما علنيا في مجلس الأمن الدولي بشأن الدولة المعزولة لأول مرة منذ أن بدأ معاقبتها في عام 2006، عندما أجرت بيونغ يانغ أولى تجاربها النووية.