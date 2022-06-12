الصين: "سنقاتل حتى النهاية" لمنع استقلال تايوان

أعلن وزير الدفاع الصيني الأحد أن بلاده ”ستقاتل حتى النهاية“ لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.

وقال وزير الدفاع وي فنغ في قمة ”حوار شانغري-لا“ الأمنية في سنغافورة ”سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين“.

وأضاف ”أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين بالتأكيد لن يصلوا إلى نهاية جيدة“.

وتابع وزير الدفاع الصيني ”لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها“.

وبشأن علاقات بكين مع واشنطن، قال وي فنغ إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمر يعود للولايات المتحدة موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف وي فنغ لأعضاء الوفود المشاركة في الحوار ”نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها. والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. ولا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك“.

وتأتي هذه التصريحات، ردا على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ندد خلالها بالنشاط العسكري الصيني ”الاستفزازي والمزعزع للاستقرار“ قرب تايوان.

وقال أوستن في قمة ”شانغري-لا“ ”إننا نشهد إكراها متزايدا من جانب بكين. شهدنا زيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان“.

ويأتي تصريح أوستن، عقب لقاء جمعه مع وزير الدفاع الصيني، حيث أجريا محادثات مباشرة لأول مرة الجمعة، مع تمسك كل جانب بموقفه المتعارض مع موقف الآخر بشأن حق تايوان في الاستقلال بسيادتها.

واجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني الجنرال وي فنغ خه على هامش القمة الأمنية لحوار شانغريلا في سنغافورة لمدة ساعة تقريبا، أي ضعف الوقت المعلن في البداية.

يأتي أول اجتماع مباشر بين أوستن ووي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التركيز أكثر على قضايا الأمن الآسيوي بعد شهور من التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتحدث وزيرا الدفاع عبر الهاتف في أبريل نيسان.

وعلى الرغم من أن كل جانب يقول إنه يريد إدارة العلاقات الثنائية بشكل أفضل، إلا أن الاختلافات لا تزال قائمة بين بكين وواشنطن حول العديد من المواقف الأمنية المتقلبة، من سيادة تايوان إلى النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وغزو روسيا لأوكرانيا.

وسلط المسؤولون الصينيون والأمريكيون بعد الاجتماع الضوء على الأجواء الودية التي سادت اللقاء، في إشارة إلى أنه قد يساعد في تمهيد الطريق لمزيد من التواصل بين جيشي البلدين.

ومع ذلك، لم يكن هناك دليل على أي انفراجة في تسوية الخلافات الأمنية المستمرة منذ وقت طويل.

وقال وي فنغ إن المحادثات ”جرت بسلاسة“. وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في وقت لاحق بأن وي فنغ أكد موقف بكين الثابت بشأن تايوان، وهو أنها جزء من الصين.

وأضاف المتحدث: ”جيش التحرير الشعبي الصيني لن يكون أمامه خيار سوى القتال بأي ثمن وسحق أي محاولة لاستقلال تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي“.

وقال بيان أمريكي صدر بعد المحادثات إن أوستن دعا الصين إلى ”الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار“ في تايوان.