انفجار يستهدف حافلة ركاب في كابول يوقع قتلى وجرحى

لقي ستة أشخاص مصرعهم على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح؛ جراء انفجار استهدف حافلة ركاب شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قناة ”أخبار أفغانستان“ في تطبيق ”تلغرام“ أن ”عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل ركابا شرق العاصمة كابول، أوقعت قتلى وجرحى“.

وأضافت القناة أن ”الانفجار وقع في منطقة باغرامي الواقعة شرق العاصمة كابول“، مضيفة: ”لم يتم الإبلاغ عن العدد الدقيق للضحايا حتى الآن“.

انفجار در کابل حوالی ساعت ۴:۱۰ عصر امروز شنبه، ۲۱جوزا در جاده عمومی ارزان قمیت – بگرامی یک موتر نوع مسافربری هدف انفجار قرار گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند، که تا کنون از این انفجار شش زخمی به بیمارستان منتقل شده است. نوعیت انفجار و آمار دقیق تلفات تا کنون گزارش نشده است. pic.twitter.com/F6S6CJNj15 — Aśvaka – آسواکا Afghanistan (@AsvakaNews1) June 11, 2022

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف هذه الحافلة، فيما لم تعلن حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، منذ آب/أغسطس الماضي، عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا بشكل دقيق.

اشتباكات داخل طالبان

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”اندبندنت“ بالنسخة الفارسية إن اشتباكات اندلعت بعد ظهر يوم السبت بين اثنين من قادة طالبان المحليين في ولاية تخار شمال شرق أفغانستان، خلفت ستة قتلى على الأقل وعدة جرحى.

وأضافت الصحيفة أن ”الاشتباكات وقعت بالقرب من الحي الرابع من منطقة تالقان وسط تخار وأجزاء مغلقة من المدينة“.

وقال عرفان برزغر، الصحفي الأفغاني الذي عاش سابقًا في تخار، لصحيفة الإندبندنت: ”إن شهود عيان شاهدوا جثث ستة أشخاص قتلوا في مكان الحادث“، مضيفاً ”حاصر مقاتلو طالبان المنطقة ولم يسمحوا لأحد بالدخول“.

وأوضح الصحفي الأفغاني أن ”الاشتباكات بدأت عندما حاول عدد من أعضاء طالبان اعتقال رجل يدعى مولوي عبدالقادر حامي وهو رجل دين“.

وتابع أن ”مولوي عبدالقادر إمام مسجد في وسط منطقة تالقان، وانضم إلى حركة طالبان في الأشهر الأخيرة من الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021“.

ووفق الصحفي ”فقد أثارت خطبه في الأشهر الأخيرة توترات بين القادة المحليين لحركة طالبان، واتهم مرارا قادة طالبان بمحاولة جمع الأموال والاستيلاء على معدات ومنازل باهظة الثمن في ولاية تخار“.

ولم يقدم مسؤولو طالبان حتى الآن معلومات عن سبب الاشتباكات وعدد القتلى والجرحى.