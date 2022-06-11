مسؤولة انفصالية تعلن عن محاكمة "مرتزق" كوري جنوبي في شرق أوكرانيا

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، نقلا عن المسؤولة الانفصالية ناتاليا نيكونوروفا، أن مقاتلا أسيرا من كوريا الجنوبية سيحاكم في جمهورية دونيتسك الشعبية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

ونقلت ”إنترفاكس“ عن نيكونوروفا قولها، اليوم السبت، إنه ”يجري تجهيز الحكم الآن على مرتزق من كوريا الجنوبية، إنه مواطنهم الذي حارب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية“.

ولم تكشف عن اسم المقاتل.

وقضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، بإعدام ثلاثة مقاتلين، هم بريطانيان ومغربي، أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.

وقال نائب في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن كييف تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ ثلاثة أجانب حكمت عليهم سلطات موالية لروسيا في دونباس بالإعدام لقتالهم من أجل أوكرانيا.

وأدانت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تدعم موسكو زعماءها الانفصاليين، يوم الخميس، الثلاثة، وهم بريطانيان ومغربي، بارتكاب ”أنشطة مرتزقة“.

وقال النائب فيدير فينيسلافسكي للتلفزيون الوطني، دون الخوض في تفاصيل: ”تتخذ وزارة الدفاع والمديرية الرئيسية للاستخبارات، اللتان تتعاملان مع عمليات تبادل الأسرى، جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنقاذ هؤلاء المواطنين لدولتين أجنبيتين“.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك في منشور على الإنترنت، اليوم السبت، أنها تعتقد أن السلطات الانفصالية ستتصرف في النهاية بعقلانية؛ ”لأنها تدرك جيدا التداعيات التي لا يمكن إصلاحها بالنسبة لهم والروس إذا اتخذوا أي خطوات خاطئة بحق هؤلاء الجنود الثلاثة“.

وأدانت بريطانيا الحكم على المقاتلين ووصفته بأنه ”انتهاك صارخ“ لاتفاقية جنيف التي يحق لأسرى الحرب بموجبها التمتع بحصانة المقاتلين، وينبغي عدم مقاضاتهم لمشاركتهم في أعمال قتالية.

وتقول أوكرانيا، التي رفضت حكم محكمة دونيتسك باعتبارها بلا سلطة، إن المقاتلين وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال النائب فينيسلافسكي، إنه نتيجة لذلك، فإن ”وضع أسرى الحرب بموجب القانون الدولي ينطبق عليهم بالكامل، وسنتخذ جميع الإجراءات لإنقاذهم“.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، أن بريطانيا تعطي الأولوية للمحادثات مع أوكرانيا وليس روسيا حول وضع البريطانيين المحتجزين.

ونددت وزيرة الخارجية ليز تراس بالحكم على إيدن أسلين وشون بينر، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف، وأثارت القضية مع نظيرها الأوكراني في محادثة هاتفية، الجمعة.