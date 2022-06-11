10 سنوات سجن لرئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة يوم أمس الجمعة، بسجن رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز، عشر سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بخضمها وسلفها إيفو موراليس وهي شبهة يرى كثيرون أنها ”مفبركة“.

ونددت أنيز، المعتقلة بانتظار محاكمتها منذ آذار/مارس 2021، مرارا بما اعتبرته ملاحقة قضائية مدفوعة سياسيا.

وستقضي الرئيسة السابقة بالوكالة عشر سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.

وأدينت أنيز، بجرائم ”تتعارض مع الدستور والتقصير بمهامها“ وحكم عليها بقضاء ”عقوبة مدتها 10 سنوات“ على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الرئاسة عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.

وسبق لها، أن أعلنت أنها ستقدّم استئنافا في حال إدانتها قائلة: ”لن نتوقف عند هذا الحد، سنتوجّه إلى النظام القضائي الدولي“.

وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان، وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.

ومازالت أنيز، تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.

وفي بداية عهدها الرئاسي، استدعت أنيز الشرطة والجيش لإعادة النظام.

وأسفر نزاع أعقب الانتخابات عن مقتل 22 شخصا، حسب لجنة حقوق الإنسان في الأمريكيتين.

وبالتالي، تواجه رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز، أيضا اتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.

وتولت اليمينية أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعدما فر موراليس من البلاد إثر إعلانه الفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي، وسط احتجاجات واسعة واتهامات موجهة إليه بتزوير الانتخابات.

وقالت منظمة الدول الأمريكية حينذاك، إنها عثرت على أدلة واضحة على حدوث تجاوزات في التصويت لصالح موراليس، الذي تولى السلطة 14 عاما.

واستقالت شخصيات عديدة كان من المرجح أن تخلف موراليس (معظمهم من أعضاء حزبه ”ماس“) وفرّت من البلاد، ما ترك السلطة في أيدي أنيز التي كانت حينذاك نائبة رئيس مجلس الشيوخ.

وبينما لم يكن يعرف عنها الكثير، أعلنت المحامية والمذيعة التلفزيونية السابقة نفسها رئيسة بالوكالة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد يومين على استقالة موراليس.

واعترفت المحكمة الدستورية في ولاية أنيز، إلا أن أعضاء حزب ”ماس“ اعتبروها غير شرعية.

وجرت انتخابات بعد عام ليفوز لويس آرسي، حليف موراليس، حيث عاد الأخير إلى بوليفيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعدما باتت الرئاسة والكونغرس في قبضة حزبه.

وبعد تسليمها السلطة إلى آرسي، أوقفت أنيز في آذار/مارس 2021، بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات.