بايدن: زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات بشأن الغزو الروسي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ”لم يُرِد سماع“ التحذيرات الأمريكية قبل غزو روسيا لبلاده.

وقال بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجلس لجمع الأموال للحزب الديموقراطي ”اعتقَد كثير من الناس أنني أبالغ“ عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف أمام صحافيين ”لكنني علمتُ أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه.. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان في طريقه لعبور الحدود.. لم يكن هناك شك، وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك“.

وكانت الولايات المتحدة بدأت التحذير من استعدادات روسيا لغزو جارتها قبل وقت طويل من إعلان الرئيس الروسي في 24 شباط/فبراير ”عملية خاصة“ ضد أوكرانيا.

وقوبِلت هذه التحذيرات الأمريكية بالتشكيك وأثارت انتقادات مبطنة إلى حدٍ ما من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.

وحينها، اتهمت موسكو واشنطن بشن حملة دعائية ضدها بالحديث عن ”عدوان روسي محتمل على أوكرانيا“ في ظل تصاعد التحذيرات الأمريكية من أن القوات الروسية قد تبدأ قريبا غزو الأراضي الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا ”في أي يوم من الآن“، ودعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

وقال البيت الأبيض في تلك الأثناء، ”إن الغزو قد يبدأ بقصف جوي، يجعل المغادرة صعبة ويعرض المدنيين للخطر“.

إلا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال في ذلك الوقت عبر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ”تجاهلا المطالب الأمنية لروسيا“.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حينها، إن القوات الروسية الآن ”في وضع يمكنها من القيام بعمل عسكري كبير“ في تصريحات نُظر إليها على أنها تصاعد في نبرة التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون.

وأضاف: ”من الواضح أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل، ولا نعرف بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما فيه الكفاية والتهديد الآن فوري بما يكفي لدرجة أن المغادرة حكيمة“.

وأضاف سوليفان أن الإدارة لا تعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارًا نهائيًا بالغزو، لكنه قال إن الكرملين يبحث عن ذريعة لتبرير العمل العسكري، الذي قال إنه يمكن أن يبدأ بقصف جوي مكثف.