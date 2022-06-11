واشنطن تندد بالنشاط الصيني "الاستفزازي" قرب تايوان

ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت بالنشاط العسكري الصيني ”الاستفزازي والمزعزع للاستقرار“ قرب تايوان، غداة تحذير نظيره الصيني من أن بكين ”لن تتردد في شن حرب“ إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.

وقال أوستن في قمة ”شانغري-لا“ الأمنية في سنغافورة ”إننا نشهد إكراها متزايدا من جانب بكين. شهدنا زيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان“.

ويأتي تصريح أوستن، عقب لقاء جمعه مع وزير الدفاع الصيني، حيث اجريا محادثات مباشرة لأول مرة الجمعة، مع تمسك كل جانب بموقفه المتعارض مع موقف الآخر بشأن حق تايوان في الاستقلال بسيادتها.

واجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الصيني الجنرال وي فنغ خه على هامش القمة الأمنية لحوار شانغريلا في سنغافورة لمدة ساعة تقريبا، أي ضعف الوقت المعلن في البداية.

يأتي أول اجتماع مباشر بين أوستن ووي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التركيز أكثر على قضايا الأمن الآسيوي بعد شهور من التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتحدث وزيرا الدفاع عبر الهاتف في أبريل نيسان.

وعلى الرغم من أن كل جانب يقول إنه يريد إدارة العلاقات الثنائية بشكل أفضل، إلا أن الاختلافات لا تزال قائمة بين بكين وواشنطن حول العديد من المواقف الأمنية المتقلبة، من سيادة تايوان إلى النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وغزو روسيا لأوكرانيا.

وسلط المسؤولون الصينيون والأمريكيون بعد الاجتماع الضوء على الأجواء الودية التي سادت اللقاء، في إشارة إلى أنه قد يساعد في تمهيد الطريق لمزيد من التواصل بين جيشي البلدين.

ومع ذلك، لم يكن هناك دليل على أي انفراجة في تسوية الخلافات الأمنية المستمرة منذ وقت طويل.

وقال وى إن المحادثات ”جرت بسلاسة“. وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في وقت لاحق بأن وي أكد موقف بكين الثابت بشأن تايوان، وهو أنها جزء من الصين.

وأضاف المتحدث: ”جيش التحرير الشعبى الصينى لن يكون أمامه خيار سوى القتال بأى ثمن وسحق أى محاولة لاستقلال تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضى“.

وقال بيان أمريكي صدر بعد المحادثات إن أوستن دعا الصين إلى ”الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار“ في تايوان.