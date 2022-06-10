بايدن: القوى الداعمة لـ"هجوم الكابيتول" لا تزال ناشطة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر ”الكابيتول“، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، ”لا تزال تنشط اليوم“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال بايدن، من لوس انجليس غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس بأنه ذروة محاولة انقلابية: ”من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير لا تزال تنشط اليوم“.

وأعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي بيني تومسون، يوم الخميس، أن اقتحام مقر الكونغرس كان ”بـتشجيع من ترامب“.

وحذر عضو الكونغرس الديمقراطي تومسون من أن ”المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تشكل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية“.

وأضاف: ”الديمقراطية لا تزال في خطر.. المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد.. هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أميركا عظيمة“.

واستمعت ”لجنة 6 يناير“ التي تضم 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسات استمرت أشهرا، إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، ودرست 140 ألف وثيقة لتحدد بدقة مسؤولية ترامب في هذا الحدث الذي هز الديمقراطية الأمريكية.

وقالت ليز تشيني، وهي من النواب الجمهوريين القلائل الذين وافقوا على الانضمام إلى هذه اللجنة: ”استدعى ترامب تلك الحشود وجمعها، وأشعل فتيل هذا الهجوم“.

وبدأ النواب الأمريكيون الذين يحققون في مسؤولية ترامب عن الهجوم على ”الكابيتول“، مساء الخميس، تقديم أولى الخلاصات التي توصلوا إليها، خلال جلسة استماع هي موضع ترقب شديد.

وعرضت لجنة التحقيق صورًا لم تنشر سابقًا لأحداث ”الكابيتول“، وتظهر مقاطع الفيديو هذه ”حشودًا تهاجم مقر الكونغرس“ وتدعو إلى ”شنق“ نائب الرئيس السابق مايك بنس، ومتظاهرًا يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبر صوت.

وقبل تقديم التقرير، أكد ترامب أن الهجوم يعتبر ”أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا“، وفق ”فرانس برس“.

وكتب ترامب، الخميس، على شبكته للتواصل الاجتماعي ”تروثسوشال“: ”هذه اللجنة لم تفكر لدقيقة واحدة في سبب وصول الحشود إلى واشنطن بأعداد كبيرة“.

وقال: ”الأمر يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة“، مكررا نظرية المؤامرة هذه بدون أي دليل على الرغم من دحضها مرارا من قبل السلطات.