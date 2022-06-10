فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، استعداد باريس للمشاركة في ”عملية“ تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا، جنوب أوكرانيا، وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج اليها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال مستشار رئاسي: ”نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر“.

ويوم الخميس، أفادت وكالة ”تاس“ للأنباء بأن منطقة لوغانسك، وهي إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا، أعلنت أنها ستبدأ قريبًا إرسال شحنات حبوب ”حررتها“ قواتها بالسكك الحديدية إلى روسيا.

وقال يوري برونكو، وزير الزراعة في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إنه لم يُرسل إلى الآن سوى كميات صغيرة من الحبوب بالشاحنات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت عنه الوكالة قوله: ”غدًا لحظة تاريخية.. ستذهب أولى عربات القطارات المحملة بالحبوب إلى روسيا.. 50 عربة.. أكثر من 3000 طن“.

وسبق لأوكرانيا توجيه اتهامات لروسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها موسكو منذ أن شنت ما تقول إنها ”عملية عسكرية خاصة“ في شاط/ فبراير.

وقالت تاس إن مخازن الحبوب ”في الجزء المحرر“ من جمهورية لوغانسك تحتوي على نحو 300 ألف طن من القمح الشتوي و 200 ألف طن من بذور دوار الشمس، التي أشارت إليها بوصف بقايا محاصيل سابقة، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقال برونكو إن المخازن ممتلئة للنصف تقريبًا، وإنه يتعين تصدير حمولة 120 إلى 130 عربة قطار ممتلئة بالحبوب يوميًا لتفريغ هذه المخازن لاستقبال المحاصيل الجديدة.

ووصلت روسيا وأوكرانيا إلى طريق مسدود في قضية صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. واستولت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني، ومنعت الصادرات الزراعية مما أدى إلى زيادة تكلفة الحبوب.