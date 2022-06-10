افتتاح جسر عبر الحدود بين روسيا والصين مع سعي البلدين لتعزيز العلاقات

افتتحت روسيا والصين جسرا جديدا عبر الحدود في منطقة الشرق الأقصى، اليوم الجمعة، يأمل البلدان أن يعزز العلاقات التجارية بينهما، مع سعي موسكو للتخفيف من أضرار العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الجسر يربط بين مدينة بلاجوفيشينسك الروسية ومدينة خيخه الصينية عبر نهر أمور المعروف في الصين باسم هيلونغجيانغ، ويمتد لمسافة تزيد بقليل على الكيلومتر بتكلفة 19 مليار روبل ما يُعادل نحو 342 مليون دولار.

وأظهر مقطع مصور لافتتاح الجسر شاحنات من الجانبين تعبر الجسر المكون من مسارين، وزين بأعلام البلدين على خلفية عرض للألعاب النارية.

وقالت السلطات الروسية إن هذا الجسر سيقرب بين بكين وموسكو عن طريق زيادة التبادل التجاري، بعدما أعلن البلدان عن شراكة ”بلا حدود“ في فبراير/ شباط قبل فترة وجيزة من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده إلى أوكرانيا.

وخلال مراسم الافتتاح قال هو تشون هوا نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تريد تعميق أطر التعاون مع روسيا في كافة المجالات.

وذكر وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف أن الجسر سيساهم في تعزيز التبادل التجاري السنوي بين البلدين، وزيادته إلى أكثر من مليون طن من السلع.

بدأ تشييد الجسر في عام 2016 وانتهى البناء في شهر مايو/أيار لعام 2020، لكن أرجئ افتتاحه بسبب قيود إغلاق الحدود لمكافحة جائحة ”كوفيد-19″، حسبما ذكرت تقارير.

وآخر موقف مشترك للبلدين كان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، عندما وجّهت الصين وروسيا انتقادات للولايات المتحدة واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وعقدت الجلسة لمناقشة الأسباب التي دفعت بكين وموسكو الشهر الماضي إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي كان من شأن تبنيه أن يفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

وانتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون النهج الذي تعتمده واشنطن حيال بيونغ يانغ، قائلا إن التوتر في شبه الجزيرة الكورية ”أصبح على ما هو عليه اليوم“ بسبب السياسات الأمريكية، مطالبا بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.