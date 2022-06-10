"فورين افيرز": الغرب بحاجة إلى إستراتيجية جديدة لانهاء حرب أوكرانيا

رأت مجلة ”فورين افيرز“ الأمريكية اليوم الجمعة، أن الدول الغربية بحاجة إلى إستراتيجية جديدة لانهاء الحرب في أوكرانيا، تشمل تقديم حوافز للصين وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلايديمير بوتين على أمل قبوله السلام او سقوطه وظهور بديل عنه.

ولفتت المجلة إلى أنه مع استحالة تحقيق تغيير النظام في كييف قلل بوتين من طموحاته وركز على السيطرة على جزء من جنوب وشرق أوكرانيا، في محاولة لتوسيع وربط الأراضي التي استولى عليها في عام 2014، مشيرة إلى أنه لم يتخل عن قناعته بأن أوكرانيا لا تستحق أن تكون كيانًا ذا سيادة وانه لهذا السبب من الصعب تخيل نهاية للصراع.

وقالت المجلة في تقريرها: ”ماذا لو تصاعد الضغط الاقتصادي على روسيا… في الوقت الحالي ، لا تقترب العقوبات من نقطة التهديد بإسقاط بوتين إذ ساعد ارتفاع أسعار النفط وظهور المشترين مثل الهند على تعويض انخفاض المبيعات إلى الغرب“.

الغاز الروسي

واشارت إلى أن أوروبا من جهتها تواصل استيراد الغاز الروسي لكن إذا توقفت عن القيام بذلك، فستتعرض روسيا لضغوط شديدة لبيع الغاز للآخرين، رغم أنه من المرجح أن تستمر أوروبا في شراء الغاز في الوقت الحاضر.

وقالت:“ثم هناك احتمال حدوث ضغوط من الصين، التي وقفت إلى جانب روسيا حتى الآن، وإذا أقنع الغرب بكين بالنأي بنفسها عن موسكو ، فقد يدرك بوتين أن غزوه كلفه شريكًا حيويًا يجب على الولايات المتحدة وأوروبا بذل كل ما في وسعهما لتفريق القوتين، بما في ذلك تقديم حوافز للصين مع تحذيرها أيضًا من أن استمرار الدعم لروسيا سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية الصينية.“

إستراتيجية طويلة

وتابعت: ”ولكن حتى لو حاولوا فإن جهودهم مازالت قد تفشل لأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيكون مترددًا للغاية في فعل أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة روسيا، أو يوحي بأنه أخطأ في ربط الصين بشكل وثيق مع روسيا، وبالتالي يحتاج الغرب إلى إستراتيجية طويلة المدى باعتبار أن الحرب في أوكرانيا ستطول“.

واعتبرت المجلة أن مثل هذه الإستراتيجية ستعكس ”فهمًا بأن السياسة حتى الآن قد نجحت إلى حد كبير، وأن العديد من ميزاتها يجب أن يتم تمديدها مع الحاجة لعناصر جديدة.“

وأوضحت المجلة أنه رغم التزامها بتجنب التدخل العسكري المباشر، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها إلى جانب المعلومات الاستخبارية والتدريب المرتبطين بها، حتى تتمكن من إحباط الأعمال العسكرية الروسية واستعادة السيطرة على المزيد من أراضيها.

وأكدت المجلة أن على الدول الغربية أيضا دعم هدف أوكرانيا المتمثل في استعادة وحدة أراضيها الكاملة من خلال سياسة العقوبات والدبلوماسية المفتوحة، مع التمسك برفضها الاعتراف بأي أرض يحاول بوتين جعلها جزءا من روسيا.

ورأت ان العقوبات المفروضة على روسيا تظل حاسمة، لكن لن يكون أي منها أكثر فعالية من قرار أوروبي بقطع نهائي للغاز الروسي.

إمدادات بديلة

وشددت على أنه يجب على أوروبا تسريع تطوير إمدادات الطاقة البديلة، لكن في غضون ذلك يمكنها تطبيق تعريفات جمركية على النفط والغاز الروسي لتقليل الطلب، مضيفة أنه يتعين على الدول الأوروبية أيضا إعداد ”خطط طوارئ لاحتمال قيام روسيا بقطع صادرات الغاز في محاولة لتقليص شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا أو إضعاف الدعم للعقوبات.“

وقالت المجلة:“في النهاية ما هو مطلوب على الأرجح لإنهاء الحرب هو تغيير ليس في واشنطن ولكن في موسكو، و في جميع الاحتمالات نظرًا لاستثمار بوتين الكبير في الحرب سيتطلب الأمر من شخص آخر غيره اتخاذ خطوات من شأنها إنهاء وضع روسيا المنبوذ والأزمة الاقتصادية والمستنقع العسكري“.

وختمت بالقول: ”يجب على الغرب أن يوضح أنه على استعداد لمكافأة زعيم روسي جديد مستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوات حتى في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على بوتين.“