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الصين: لن نتردد في بدء الحرب بشأن تايوان
تاريخ النشر: 10 يونيو 2022 12:48 GMT
تاريخ التحديث: 10 يونيو 2022 14:00 GMT

الصين: لن نتردد في بدء الحرب بشأن تايوان

قال وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتردد بشن حرب على تايوان، مشيراً أنها "ستسحق" أي محاولة لاستقلال

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المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتردد بشن حرب على تايوان، مشيراً أنها ”ستسحق“ أي محاولة لاستقلال الجزيرة.

من جانبه، طالب وزير الدفاع الأمريكي نظيره الصيني أن تمتنع بلاده عن القيام ”بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار“.

جاء ذلك بعد اجتماع ومواجهة مباشرة بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني، الجمعة، خلال محادثات في سنغافورة، حيث تبدأ القمة الأمنية ”حوار شانغريلا“، كما أفادت محطة ”سي سي تي في“ الصينية الرسمية.

وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات بين ”وي فنغي“ و“لويد أوستن“ ستكون ”أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه“.

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