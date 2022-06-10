لجنة تحقيق أمريكية: "مؤامرة" اقتحام الكابيتول لم تنته

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أن اقتحام مبنى الكابيتول شكل ”ذروة لمحاولة انقلابية“.

جاء ذلك خلال تقديم رئيس اللجنة، عضو الكونغرس، الديمقراطي بيني تومسون، أولى الخلاصات التي توصل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وقال تومسون إن متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقر الكونغرس الأمريكي بـ“تشجيع“ من ترامب، محذرا من أن ”المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول، تشكل تهديدا مستمرا للديموقراطية“.

وأضاف أن ”الديموقراطية لا تزال في خطر.. المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد“.

وتابع أن ”هناك متعطشين للسلطة في هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة“.

وعرضت اللجنة البرلمانية، خلال جلسة استماع، صورا ومقاطع فيديو لم تنشر سابقا لأحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأظهرت مقاطع الفيديو حشودا تهاجم مقر الكونغرس الأمريكي وتدعو إلى ”شنق“ نائب الرئيس السابق مايك بنس.

كما ظهر في المقاطع متظاهر يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبر صوت.

وبدأ النواب الأمريكيون الذين يحققون في مسؤولية ترامب عن الهجوم على مبنى الكابيتول، مساء الخميس تقديم أولى الخلاصات التي توصلوا إليها، خلال جلسة استماع هي موضع ترقب شديد.

ومنذ نحو سنة، استمعت هذه اللجنة البرلمانية التي تضم تسعة نواب، هم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء الرئيس الجمهوري السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحركات ترامب وأوساطه قبل وخلال وبعد هذا الحدث الذي هز أسس الديموقراطية الأمريكية.

يذكر أن القضاء الأمريكي، وجه هذا الأسبوع، اتهامات بالتحريض على الفتنة لزعيم ”براود بويز“ وأربعة أعضاء آخرين في المجموعة اليمينية المتشددة، على خلفية هجوم مقر الكابيتول.

وإلى جانب تهمة ”التآمر لإحداث فتنة“، يواجه زعيم المجموعة هنري تاريو البالغ 38 عاما، والأعضاء الأربعة الآخرين، اتهامات أخرى تتعلق بالمحاولة الفاشلة التي قام بها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وتم توقيف تاريو في ميامي في آذار/ مارس، واتّهم بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي وعرقلة إنفاذ القانون وتدمير ممتلكات حكومية وغير ذلك.

وأوقف أكثر من 800 شخص على خلفية اقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس، لكن عددا قليلا منهم فقط يواجه اتهامات بالتآمر لإحداث فتنة والتي قد تحمل عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.