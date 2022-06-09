مقتل 3 وإصابة شرطي إثر إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب شرطي، إثر إطلاق نار وقع في مصنع بشمال ولاية ماريلاند الأمريكية، يوم الخميس.

وفتح المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة ”كولومبيا ماشين“ في مدينة ”سميثسبيرج“ بولاية ماريلاند.

ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل وراء إقدام المشتبه به على إطلاق النار.

وأعلنت شرطة ولاية ماريلاند مقتل ثلاثة أشخاص. ولم يتضح على الفور ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

من جانبه، قال لاري هوجان حاكم الولاية في تصريحات صحفية، إن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم.

وقال متحدث باسم شركة ”كولومبيا ماشين“، إن الشركة تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه رفض الإفصاح عن عدد العاملين الذي كانوا موجودين في الموقع وقت الحادث.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار هزت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا.

وفي السادس من حزيران/ يونيو الجاري، قُتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين، في حوادث إطلاق نار بثلاث مدن أمريكية.

ووقعت الهجمات الثلاث تلك في ولايات، فيلادلفيا وتنيسي وميشيغان.

ووفقا لمؤسسة ”أرشيف عنف السلاح“، وهي جماعة بحثية غير ربحية، فإن الولايات المتحدة شهدت هذا العام حتى الآن، ما لا يقل عن 240 حادثة إطلاق نار جماعي.

وتُعرف المؤسسة إطلاق النار الجماعي بأنه إطلاق نار على ما لا يقل عن أربعة أشخاص، باستثناء مطلق النار.