هل تكون أفريقيا بوابة بوتين للهروب من وطأة العقوبات الغربية؟

كشف تقرير إخباري نشرته القناة الفرنسية ”سي نيوز“ أن مكانة القارة الأفريقية تتزايد يوما بعد يوم بالنسبة لروسيا، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا، سيما بعد أن أدرك الرئيس فلاديمير بوتين أن تخفيف الطوق الذي يخنقه جراء العقوبات الغربية يمر حتما بالاهتمام بعلاقته بأفريقيا.

وكشفت القناة الفرنسية أن أفريقيا ستكون الورقة الرابحة أو الأساس الذي ترتكز عليه روسيا للهروب من وطأة العقوبات الغربية، ومزيد التقدم في غزو أوكرانيا.

وتحدث التقرير عن ظهور علاقة جديدة بين روسيا وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن أوجه العلاقة ظهرت بالأساس في رفض جزء كبير من دول القارة إدانة غزو أوكرانيا.

وسلطت القناة الفرنسية الضوء على اللقاء الذي جمع بين فلاديمير بوتين والرئيس السنغالي ماكي سال، يوم الجمعة الماضي، والذي اختزلته ”سي نيوز“، قائلة: ”إن الابتسامات المرتسمة على الوجوه، وطاولة القهوة المنمقة لا تقارن مع زيارة إيمانويل ماكرون لموسكو في فبراير الماضي“.

وكشف التقرير أن ماكي سال وبعد توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي سعى للحصول على ضمانات بشأن صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، وغادر ”مطمئنًا“ بعد أن وجد نظيره الروسي مدركًا أن الأزمة والعقوبات تخلق مشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة، مثل الاقتصادات الأفريقية.

وأظهر التقرير أن فلاديمير بوتين يحتاج إلى أفريقيا أكثر من أي وقت مضى، فبعد خنقه بالعقوبات الغربية، يدرك بوتين أن العلاقة بين موسكو وقارة أفريقيا مهمة على مستوى المصالح المشتركة بين الطرفين.

وتابع التقرير أنه في الجهة المقابلة فإن الزعيم الروسي يتمتع بالفعل بسمعة جيدة في القارة السمراء، حيث بدأ التأثير الذي مارسه لعدة سنوات في إحداث نتائج ملموسة زاد وضوحها منذ بدء العقوبات الغربية، في وقت تبدو روسيا مستفيدة من استياء بلدان أفريقيا من الدول المستعمرة السابقة، مثل فرنسا، وهو ما يخدم مصالح موسكو حتى بطريقة غير مباشرة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواصل فلاديمير بوتين تشويه صورة الغربيين من خلال اتهامهم بإحداث أزمة غذائية تستهدف أفريقيا من خلال عقوباتهم، وذلك كنوع من استمالة التعاطف وتأليب بلدان القارة السمراء على أوروبا والولايات المتحدة.

على الجانب الأفريقي، تحاول جل الدول الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، كون الجميع يعرف أن عشرات البلدان، بما في ذلك السنغال، تعتمد على روسيا وأوكرانيا في نصف وارداتها من القمح على الأقل، بحسب ما أوردته قناة سي نيوز.

بالإضافة إلى الاعتماد على الغذاء، يرى الرئيس ماكي سال وقادة أفارقة آخرون في روسيا شريكا تجاريا مثيرا للاهتمام.

ووفقا لما نشرته القناة الفرنسية، فإنه من غير المجدي أن تتوتر العلاقات بين روسيا ودول أفريقيا في هذا الوقت بالذات، أما تاريخيا فمن الواضح، حسب التقرير، أن البلدان الأفريقية لم تنس الدور الذي لعبه الاتحاد السوفياتي في النضال من أجل استقلالها، في جمهورية أفريقيا الوسطى أو في موزمبيق على وجه الخصوص، وهو ما يؤكده خبراء في السياسة والتاريخ.