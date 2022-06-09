السماح للإسرائيليين بدخول قطر لحضور كأس العالم

قال وزراء إسرائيليون اليوم الخميس إن الإسرائيليين سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في خطوة قالوا إنها ستفتح ”بابا جديدا“ إلى دولة ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية، وفقا لرويترز.

وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن طريق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس ووزير الرياضة تشيلي تروبر.

ونقل البيان عن لابيد قوله: ”حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم في نوفمبر تفتح بابا جديدا لنا من أجل علاقات دافئة“.

وفشل المنتخب الإسرائيلي في التأهل إلى النهائيات.

وتستضيف قطر أول كأس عالم تقام في الشرق الأوسط وتنطلق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المسؤولون عن كأس العالم في قطر مرارا إن جميع الجنسيات مرحب بها خلال البطولة، ويجب على جميع حاملي التذاكر التقدم بطلب للحصول على بطاقة هيا، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.

وفي الـ 22 من آيار / مايو الماضي، اقترحت إسرائيل تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ”مونديال 2022“ للسماح لآلاف الإسرائيليين لحضور المونديال.

ونشرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، تفاصيل المقترح الإسرائيلي، واصفة الخطوة بـ“غير المسبوقة“.

وقالت الصحيفة العبرية، إن السلطات الإسرائيلية والقطرية تنظران في إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة؛ للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، لحضور مباريات المونديال، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة.