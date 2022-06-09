غروسي: إيران قطعت أنشطة 27 من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن إيران قامت بقطع وجمع أنشطة 27 من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية: ”علمنا في وقت متأخر من الليلة الماضية أنه يتم قطع 27 كاميرا مراقبة في إيران“، وذلك في منشآت نووية بمحافظة طهران وأصفهان.

واعتبر غروسي ما قامت به منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف أنشطة بعض كاميرات المراقبة ”يشكل تحديًا خطيرًا لقدرتنا على مواصلة العمل في هذا البلد“.

وأشار إلى ”أن هناك حالياً 40 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة في إيران“، مضيفاً ”أن جمع هذه الأجهزة سيحد بشدة من مراقبة أنشطة إيران النووية“.

وأوضح غروسي ”أنهم في وضع متوتر للغاية، وأنه بالإضافة إلى عدم استكمال المفاوضات النووية بشأن الاتفاق النووي في فيينا، فإن جمع الكاميرات يظهر أن الوضع ليس جيدًا“.

ولفت إلى أنه ”أبلغ مجلس محافظي الوكالة بشأن قيام إيران بإزالة كاميرات المراقبة، وأن فرصة استعادة المراقبة المستمرة لأنشطة إيران النووية ضئيلة للغاية قد لا تتعدى 3 أو 4 أسابيع“.

ونوه إلى أنه ”دعا الإيرانيين للمشاركة في بحث ما يمكن فعله للحيلولة دون تدهور الوضع الحالي، وإذا ما أرادوا اللقاء معي فأنا مستعد للذهاب إليهم لبحث تطورات الموقف الحالي“.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس الأربعاء، على قرار اقترحته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يدين إيران ويطالبها بالتعاون الشفاف مع الوكالة الدولية، حيثُ وافق على المقترح 30 دولة، في حين عارضت الصين وروسيا القرار وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية، قال مسؤول إيراني في وقت سابق لوكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية إن ”طهران ستسرع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي“.

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له إن ”طهران لن تتراجع عن موقفها“، مضيفاً ”هل كنتم تتصورون أنكم إذا أصدرتم قراراً في مجلس الحكام سنتراجع عن مواقفنا؟! بسم الله وباسم الشعب الإيراني العظيم سوف لن نتراجع عن مواقفنا ولو بخطوة واحدة“.

ومضى رئيسي قائلًا: ”أنظروا إلى الكم الكبير من القرارات التي أصدرتموها ضدنا في المنظمات الدولية، هل حصلتم على أهدافكم“.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو لفصل التيار الكهربائي عن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية في عدد من المنشآت النووية.