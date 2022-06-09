إسرائيل تكشف النقاب عن أكثر الصواريخ تطوراً في العالم

كشفت شركة ”رافائيل“ للصناعات الدفاعية الإسرائيلية النقاب عن الجيل السادس من صاروخ ”تموز“، وهو الصاروخ الذي تعتبره إسرائيل الأكثر تطوراً في العالم، وفق ما أوردت القناة 13 العبرية.

وقال بيان صادر عن الشركة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن ”عدة تحسينات أدخلت على الصاروخ الجديد، تتمثل في زيادة مدى الإطلاق إلى 50 كيلو متراً، كما أنه يمكن إطلاق أربعة صواريخ في آن واحد من قاذفة واحدة“.

وأوضح البيان أنه ”يمكن تعديل توجيه الصاروخ الجديد خلال طيرانه“، مضيفةً أنه ”بفضل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية يحدد الصاروخ الهدف من تلقاء نفسه ويميزه، ويساعد المشغل على تحييده بطريقة أكثر دقة وبساطة“.

وتابع البيان أن ”هذه القدرة الفريدة تجعل من الممكن زيادة نطاق الأهداف التي يتم الهجوم عليها من مسافة بعيدة بشكل كبير، وبالتالي تعزيز عنصر المفاجأة على قوات العدو“، مشيراً إلى أن هذه قضية تمثل جانباً عملياتياً مهماً.

وحسب القناة العبرية، فإن ”هذا النوع من الصواريخ دخل الخدمة العملياتية في جيش الدفاع الإسرائيلي منذ حوالي أربعة عقود، كما أنه ومنذ ذلك الحين تم تطويره أكثر من مرة وبيعه لعشرات الجيوش حول العالم“.

وأشارت القناة إلى أن ”الصاروخ الجديد يتمتع أيضاً بالقدرة على مهاجمة الأهداف باستخدام تقنية مطابقة الصورة المتقدمة“، مضيفةً أن“هذه التقنية تسمح استنادًا إلى تقنيات وخوارزميات معالجة الصور الفريدة للصاروخ بتلقي صور الهدف المطلوب للهجوم وتحديد موقعه أثناء الطيران“.

ولفتت القناة إلى أن ”ذلك يمكن الصاروخ من إصابة هدفه بأقصى قدر من الدقة والوقاية من الأضرار العرضية“، متابعةً أن ”هذه التقنية مطلوبة بشكل خاص في حالات مهاجمة الأهداف النوعية“.

وفي السياق، قال قائد لواء البر والبحر في الشركة الإسرائيلية، ران غوزلي، إن ”صاروخ تموز هو الأول من عائلة رافائيل للصواريخ الكهروضوئية، وهو قيد الاستخدام العملي في الجيش الإسرائيلي وفي 39 دولة حول العالم“.

وأضاف غوزلي أنه ”تم تطوير الإصدار المتقدم من الجيل السادس من صاروخ تموز في ضوء الحاجة إلى تلبية المتطلبات الجديدة والأكثر تعقيداً التي تنشأ من مساحة العمليات، وبفضل الابتكار التكنولوجي المستمر والقدرة الهندسية الفريدة لرافائيل“.

الجدير ذكره أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية عن إجراء إسرائيل تغييرات دراماتيكية لخططها العسكرية الخاصة بمهاجمة إيران، وذلك في إطار مواجهة تل أبيب لتطوير طهران المستمر للقدرات النووية.