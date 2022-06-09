روسيا: الهجمات الإلكترونية تثير خطر "صدام عسكري مباشر" مع الغرب

حذرت روسيا الغرب اليوم الخميس من أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتها التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وأن محاولات تحدي موسكو في الفضاء الإلكتروني ستُقابل بإجراءات مضادة موجهة.

ويأتي التحذير الروسي بعد ما بدا أنه تم اختراق موقع وزارة الإسكان الروسية في مطلع الأسبوع، حيث كان البحث عن الموقع على الإنترنت يقود إلى علامة بعبارة ”المجد لأوكرانيا“ باللغة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية، وأنحت بالمسؤولية على أشخاص في الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وجاء في البيان: ”كونوا على يقين من أن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية دون رد، كل خطواتنا ستكون محسوبة ومحددة وفقا لتشريعاتنا وللقانون الدولي“.

وقال البيان إن ”عسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها“.

وتعرضت المواقع الإلكترونية لكثير من الشركات والمؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة لمحاولات قرصنة متفرقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي، بحيث تظهر في معظم الأحيان معلومات تتعارض مع الخط الرسمي لموسكو بشأن الصراع.

وعلى صعيد متصل، رأى قادة أوروبيون في مجال الدفاع العسكري الإلكتروني، أن فاعلية روسيا في استخدام القدرات الرقمية في حربها ضد أوكرانيا، كانت ”أقل بكثير من المتوقع“.

وقال الجنرال كارل موليندا رئيس مركز الأمن السيبراني الوطني البولندي: ”كنا متيقنين جدا من أنه سيكون هناك بيرل هاربور سيبراني بالاستناد إلى خبرات سابقة لسلوك روسيا وقدراتها“.

وأكد موليندا خلال اجتماع منتدى الأمن السيبراني الدولي الذي يعقد في مدينة ليل شمال فرنسا، أن أوكرانيا ”كانت متأهبة وصمدت بوجه الهجمات الروسية“، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“ في وقت سابق من اليوم الخميس.

وأضاف أن ”هذا أظهر أنه بالإمكان الاستعداد لحرب إلكترونية ضد روسيا“ التي اعتبرها ”جيدة في القدرات الهجومية لكنها ليست جيدة بما يكفي في الدفاع“.

أما الكولونيل روموالداس بيتكيفيشيوس رئيس الأمن السيبراني في ليتوانيا، فقال إن روسيا ”غير جاهزة لشن حرب إلكترونية منسقة ونشطة“، مبينًا أن هناك ”آلاف الأنشطة الإلكترونية في كل مكان في أوكرانيا“، مضيفا: ”لكنني لا أعتقد أنه مخطط لها بشكل جيد جدا“.

وأدلى الجنرال ديدييه تيسيير رئيس قوة الدفاع السيبرانية الفرنسية بملاحظة مشابهة حول عدم التنسيق والتواصل بين الهجمات الإلكترونية والهجوم العسكري على الأرض.

وقال: ”ربما لم يتمكنوا من تنظيمها بالطريقة التي أرادوها“، لافتا إلى أن قدراتهم ”ليست قوية كما كنا نتخيل“، لكنه مع ذلك أشار إلى أن تحليل هذا النزاع معقد بسبب اقتحام مجموعات قرصنة مستقلة لساحة المعركة، إضافة إلى تدخل شركات مثل مايكروسوفت وستارلينك أيضا لتقديم الدعم لأوكرانيا.

يذكر أن شركة ”مايكروسوفت“، كشفت شهر نهاية نيسان/أبريل الماضي، أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المتحالفين مع الحكومة الروسية، نفذوا مئات الهجمات الإلكترونية ضد مؤسسات أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي.