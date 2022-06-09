بيان: إسرائيل تصادر أموالًا لحركة حماس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرته أموالًا تابعة لحركة حماس من أحد المحال التجارية بمدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، إنه ”خلال عملية نفذتها قوات من حرس الحدود وجهاز الأمن العام، تمت مصادرة أموال تزيد قيمتها على مليون شيكل (300 ألف دولار) في بلدة حلحول في الضفة الغربية“.

הכוחות פשטו על בית עסק שעל פי החשד שימש כמוקד לשימוש בכספי טרור של ארגון הטרור חמאס והחרימו מעל מיליון ומאה אלף שקלים שעל פי החשד יועדו לפעילות טרור. בנוסף, רותך ונסגר בית העסק ע״י צו אלוף ששימש לחלפנות כספי הטרור>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 9, 2022

وأوضح الجيش في بيانه، أنه خلال العملية اندلعت مواجهات بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين ألقوا حجارة، وعبوات ناسفة محلية الصنع، وزجاجات حارقة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف: ”استخدمت قوات من الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الخليل وسائل لتفريق المظاهرات وإطلاق النار، ولم تقع إصابات بين الجيش الإسرائيلي“.

وتابع الجيش في بيانه: ”خلال المداهمة، صادر مقاتلون من الجيش حوالي 1.1 مليون شيكل، كما تم إغلاق المحل بأمر عام“.

ووفق بيانات الجيش، وصلت القوة العسكرية إلى المحل بعد معلومات استخبارية تفيد بوجود مبلغ كبير من المال في المكان مخصص لتمويل أنشطة لحركة حماس.

وخلال الشهر الماضي، كشف جهاز الأمن العام عن آلية لتمويل حركة حماس، وذلك من خلال استخدام التمويل المقدم من وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية العاملة في أوروبا.

كما تم الكشف عن ”تحويل هذا التمويل إلى مؤسسات ومنظمات فلسطينية في الضفة الغربية تحت غطاء منظمات الصحة“، وفق ما ذكرته صحيفة ”معاريف“ العبرية.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة حلحول في الخليل في الضفة الغربية، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن ”الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول في الخليل“.

وأضافت الصحة في بيانها أن ”الشهيد أبو عيهور أُصيب برصاصة اخترقت بطنه، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته“.