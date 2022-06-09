تقرير: فشل الوساطة التركية في أزمة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، إن ”الوساطة التركية لحلحلة أزمة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية فشلت، ولن تكون هناك هدنة في أزمة القمح بين روسيا وأوكرانيا“.

ووفق التقرير، ”لم يحل وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، مسألة نقل ملايين الأطنان من الحبوب المحظورة في الموانئ الأوكرانية، رغم عمل الدبلوماسية التركية على تضخيم الزيارة“.

”كما لم تسجل المفاوضات أي تقدم في مسألة نقل عدة ملايين الأطنان من القمح المحاصر في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي“، حسب التقرير.

وأكد التقرير كذلك أن ”جهود الوساطة التركية لن تغيّر شيئًا ولا توجد هدنة في حرب القمح بين روسيا وأوكرانيا، بينما يفرض الكرملين شروطًا تعتبرها كييف غير قابلة للتحقيق“.

وتمنع موسكو التي تسيطر الآن على جزء كبير من الساحل الأوكراني، وتسيطر سفنها وغواصاتها على البحر الأسود وبحر آزوف، تصدير المنتوجات الزراعية من أوكرانيا؛ ما يخاطر بحدوث أزمة غذاء عالمية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عشية الاجتماع الروسي التركي، إنه ”في الوقت الحالي لدينا 20 إلى 25 طنا محاصرة“، مضيفا أن ”هذا الخريف قد نصل إلى 70 أو 75 مليون طن، وأن بلاده تناقش أيضًا مع بولندا ودول البلطيق تصدير كميات صغيرة من الحبوب بواسطة السكك الحديدية“.

وفي أنقرة، بدا لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو أكثر اهتمامًا بإملاء شروطهما وتعزيز سيطرتهما على البحر الأسود أكثر من اهتمامهما بحل الأزمة، وفق قراءة صحيفة ”لوموند“.

وبحسب التقرير، ”تطالب روسيا برفع العقوبات الغربية ولو جزئيا، وتطهير الموانىء ولا سيما ميناء أوديسا من الألغام، مقابل السماح بتصدير الحبوب، وهو طلب مشروع وفق وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، الذي أعرب عن قلقه من أن تكون الحبوب والأسمدة الروسية ضمن العقوبات، علما أنها ليست مدرجة في قائمة الإجراءات الانتقامية، لكن تصديرها يعرقل تجميد التبادلات المالية والمعاملات المصرفية مع موسكو“.

وتابع التقرير أنه ”رغبة في الهيمنة على البحر الأسود، اتفقت تركيا وروسيا في الفناء الخلفي قبل زيارة لافروف بوقت طويل، على خريطة طريق لإنشاء ممر، وتم تقاسم الأدوار، وتعهدت البحرية التركية بتطهير الموانئ الأوكرانية، ومرافقة ناقلات البضائع السائبة المحملة بالحبوب إلى إسطنبول“.

وأوضح أنه ”على الجانب التركي كانت المكاسب متوقعة، حيث تعهدت أوكرانيا بخفض أسعار الحبوب المنقولة من ميناء أوديسا إلى مضيق البوسفور، ومن جانبها وافقت موسكو على كسر حصارها البحري بشروطها بدعم نشط من تركيا التي لا تطبق أي عقوبات على موسكو“.