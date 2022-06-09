استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي بمنطقة حلحول في محافظة الخليل بالضفة الغربية، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن ”الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول بالخليل“.

وأضافت أن ”الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته“.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ”جريمة إعدام الشهيد الشاب محمود فايز أبو عيهور“.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، هذه الجريمة الجديدة ”جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ودوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية“.

وقالت إن ”التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني“، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 6 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول الواقعة شمال الخليل.

ووفق بيان للوزارة، فإن الإصابات وصلت إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، من بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلت إلى مستشفى الأهلي.

وأوضحت وكالة الأنباء ”وفا“، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حلحول، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.

وبحسب الوكالة الرسمية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيس ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددًا من المواطنين الفلسطينيين وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كرمة جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين، بالإضافة إلى اقتحامها بلدتي صوريف ونوبا شمال غرب الخليل، حيث داهمت عدة منازل وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سيدة فلسطينية من منطقة ”باب السلسلة“.

واعتدى مستوطنون بالضرب على أحد المواطنين الفلسطينيين من قرية كيسان شرق بيت لحم.