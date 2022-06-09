دعوى قضائية ضد متحدثة الحزب الحاكم في الهند نوبور شارما

قالت الشرطة في نيودلهي، اليوم الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية على المتحدثة باسم الحزب الحاكم الموقوفة عن العمل بسبب ”تحريض الناس على الانقسام“ على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من تسبب تصريحاتها عن النبي محمد في أزمة دبلوماسية.

وأدانت الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة، موقف الهند بعد أن علقت نوبور شارما المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على حياة النبي محمد الخاصة خلال نقاش تلفزيوني، وهي تعليقات اعتبرها المسلمون ”مسيئة“.

وتصاعدت دعوات في دول الخليج لمقاطعة المنتجات الهندية، بينما أوقف بهاراتيا جاناتا المتحدثة عن العمل وطلب من المتحدثين باسمه الإدلاء بتصريحات تنم أكثر عن المسؤولية.

وذكرت شرطة دلهي أنها سجلت شكوتين رئيسيتين على أساس ”تحليل لوسائل التواصل الاجتماعي وبحق مع يحاولون تكدير الأمن العام وتحريض الناس على الانقسام“.

وأضافت الشرطة على تويتر ”إحداهما متعلقة بالسيدة نوبور شارما، والأخرى بحق كيانات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي“.

ولم تستجب شارما بعد لطلب التعليق عبر رسالة مباشرة على تويتر.

ولم يتسن لوكالة ”رويترز“ الحصول على رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لها.

كما لم يرد متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على هاتفه.

وقالت شارما على تويتر يوم الأحد، إن تعليقها على النبي محمد جاء ردا على ”إهانة مستمرة وعدم احترام“ لإله هندوسي خلال نقاش تلفزيوني لكنها سحبت تصريحها.

وفي آخر ردود الفعل الشاجبة، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، باعتبارها ”منافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على ”ضرورة احترام الرموز الدينية… والتصدي لخطاب الكراهية“، بحسب ”فرانس برس“.

واستدعت السلطات في قطر والكويت سفيري الهند لتقديم احتجاج رسمي ونددت السعودية بالتصريحات عبر وزارة خارجيتها، واعتبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أن ”مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان“.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان عن ”شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات“، مشددا على ”الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها“.

كما حذّرت ”رابطة العالم الإسلامي“ ومقرها السعودية من ”المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية“، فيما رحّبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار إيقاف المتحدثة باسم الحزب الهندي عن العمل.