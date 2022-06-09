مقتل شخص في تحطم مقاتلة صينية أثناء مهمة تدريبية

قال التلفزيون الرسمي، إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية تحطمت في وسط البلاد خلال مهمة تدريب اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بينما نجح الطيار في القفز منها.

ونقل المصابان والطيار إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم بالقرب من مطار في مدينة شيانغيانغ بإقليم هوبي، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وأضاف التلفزيون، أن السلطات تسعى لتحديد سبب الحادث وتقييم الإصابات.

والطائرة من طراز شنغدو إف-7 وهي النسخة الصينية من المقاتلة السوفيتية ميج-21 وتم إنتاجها لأول مرة في الستينيات، وهي واحدة من أقدم أنواع الطائرات المقاتلة التي تستخدمها بكين.

وتحطم الطائرات المقاتلة ليس بالأمر غير المعتاد على مستوى العالم، لكن التقارير عن وقوع حوادث عسكرية في الصين نادرة.

وقالت وكالة المخابرات التايوانية، إن الصين أغلقت جزءا من بحر الصين الجنوبي بالقرب من فيتنام في مارس/ آذار خلال عملية بحث عن طائرة تحطمت.