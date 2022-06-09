تقرير: استمرار الحرب في أوكرانيا يقسم الأوروبيين

سلطت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الضوء على ”تغير مواقف“ دول أوروبية إزاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي لا تزال تشهد المزيد من التغيرات وذلك بالتوازي مع الانعكاسات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية للغزو الروسي على القارة بأكملها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه ”فيما لا تزال دول البلطيق وبولندا تدافع عن استمرار الحرب حتى هزيمة روسيا، تسعى فرنسا وألمانيا وإيطاليا، على النقيض من ذلك تماما، إلى الحفاظ على سياسة الحوار وترك المفاوضات مفتوحة مع موسكو على أمل وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع“.

وأضاف التقرير أن ”تغير مواقف أوروبا أصبح يثير مزيدا من القلق لدى الولايات المتحدة ويلقي بظلاله على العلاقة بينها وبين والاتحاد الأوربي، كما أنه يقسم أوروبا إلى قسمين حول إشكالية أساسية، وهي: ما هي أهداف الحرب في أوكرانيا بالنسبة لأوروبا؟“.

وتابع: ”في حين يستمر الصراع في أوكرانيا، تبدو الأمور باعثة على القلق بالنسبة لحلفاء كييف، ويظهر ذلك في تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قلقه من عدم إذلال روسيا“.

وأردفت الصحيفة بالقول، إنه ”من ناحية دول البلطيق وبولندا والمملكة المتحدة، فجميعها مؤيدة لاستمرار الحرب مع احتمال هزيمة روسية، حتى إن كان ذلك سيحدث على المدى البعيد“.

واستطردت: ”أما من ناحية أخرى، فإن فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي تتخذ خطا أكثر اعتدالا، فجميعها حريصة على مساعدة أوكرانيا ولكن بالتفاوض مع موسكو من أجل تسهيل وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية“.

وأشار تقرير ”لوموند“ إلى أن ”رئيسة الوزراء الإستونية كاحا كالاس، والتي تعد أحد رموز معسكر مثيري الحرب، بحسب وصف دبلوماسيين غربيين، فبالنسبة لها، كما هو الحال بالنسبة لنظرائها في دول البلطيق أو في بولندا، يجب أن يهدف دعم أوكرانيا إلى هزيمة روسيا، والسماح لكييف باستعادة الأراضي التي فقدتها ليس فقط منذ 24 فبراير، ولكن أيضا شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس الانفصالية“.

وأضافت الصحيفة: ”تعتبر كالاس أنه لا مجال للحديث مع فلاديمير بوتين، الزعيم الذي يرغب الجميع في سقوطه سرا حتى أن أي محاولة للحوار ينظر إليها على أنها تواطؤ مع ساكن قصر الكرملين، الذي يعتبر مجرم حرب في نظر كالاس وقادة دول البلطيق وبولندا، كما أنه حتى لو كان هناك سلام، فهذا لا يعني أن الفظائع والمعاناة ستنتهي في الأراضي الأوكرانية“.

ووفقا لرئيسة الوزراء الإستونية، التي تتولى المنصب منذ يناير 2021، فإن الدعوات لوقف القتال ”سابقة لأوانها، لأن الأولوية موجهة الآن لكسر آلة الحرب في الكرملين“.

وتابع تقرير ”لوموند“ أن ”إستونيا، على منوال دول البلطيق تشعر بالارتياح تجاه موقف الولايات المتحدة، لكن الانقسام يبدو جليا وكبيرا في أوروبا بين معسكر البلطيق وبولندا والمملكة المتحدة من جهة، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الجهة المقابلة“.

وأوضح بالقول: ”يريد إيمانويل ماكرون وأولاف شولز وماريو دراجي السير في نهج متعارض تماما.. باختصار فبالنسبة لهم، من الضروري الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي بوتين، من أجل تشجيعه على التفاوض على وقف إطلاق النار وإبرام اتفاقية سلام ، على أمل تحقيق استقرار دائم في أوكرانيا واستعادة الأمن الأوروبي الذي دمرته الحرب بحسب وصف التقرير“.

يذكر أنه منذ بداية الصراع في 24 فبراير 2022، تمكنت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون من توحيد الصفوف من أجل معاقبة روسيا قدر الإمكان، ودعمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا المسعى، كما زادت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من شحناتها من الأسلحة لدعم كييف.

لكن يبدو -بحسب لوموند- أن ”أهداف الحرب في أوكرانيا أفرزت انقساما في أوروبا، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية وانعكاساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية“.