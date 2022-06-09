إسرائيل ترفض طلب لجوء صحفية إيرانية معارضة لطهران

رفضت إسرائيل طلب لجوء تقدمت به الصحفية والمدونة الإيرانية المعارضة ندى أمين، وذلك توصية من السلطات الأمنية أكدت أنها على علاقة مع عميل إيراني.

والصحفية ندى أمين موجودة في إسرائيل منذ عام 2017، وكانت قبل ذلك مقيمة في تركيا، لكن السلطات الإيرانية لاحقتها بذريعة تعاونها مع مدير موقع ”آمد نيوز“ الإيراني المعارض ”روح الله زم“، الذي جرى اختطافه في العراق في العام 2020 وإعدامه لاحقا.

وذكرت صحيفة ”اندبندنت“ بنسختها الناطقة بالفارسية، الأربعاء، أن ”ندى أمين عرّفت عن نفسها بأنها معارضة لطهران وحصلت على تأشيرة دخول إلى إسرائيل عام 2017 بموافقة وزير الداخلية الإسرائيلي السابق أرييه مخلوف درعي، لكن الآن رفضت وزيرة الداخلية الإسرائيلي الحالية أيليت شكد طلب اللجوء الذي قدمه“.

وأضافت أن ”رفض طلب لجوء ندى أمين، جاء بناء على توصية الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أكد أن الصحفية أمين لا تزال على اتصال مع عميل إيراني“.

وأشارت إلى أن ”ندى أمين فرت إلى تركيا بعد أن حاكمتها السلطات الإيرانية بسبب أنشطتها السياسية وكتابتها ضد الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك اضطرت لمغادرة تركيا بسبب علاقاتها مع إسرائيل“.

وتابعت الصحيفة: ”ذهبت ندى أمين إلى إسرائيل لطلب اللجوء، وتخضع قضيتها للتحقيق منذ عدة سنوات، ورزقت خلال وجود في إسرائيل بطفل من رجل إسرائيلي“.

وبحسب الشاباك ”فإن أمين متهمة بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا يمنعها من طلب اللجوء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين“.

وقالت الصحيفة إنه ”رغم رفض طلب اللجوء، وفافقت وزارة الداخلية على السماح لأمين بالبقاء في إسرائيل مؤقتا لمدة عام آخر حتى تتمكن من الاستعداد لمغادرة البلاد“.

وعلى عكس جهاز الأمن الإسرائيلي، كانت للجنة الاستشارية لوزارة الداخلية الإسرائيلية وجهة نظر مختلفة، فقد أوصت في أيلول/ سبتمبر لعام 2020، بالموافقة على طلب لجوء أمين.

وقال أحد أعضاء اللجنة: ”ندى أمين تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، وادعاءاتها قوية للغاية، كونها مضطهدة في إيران وتواجه خطرا جسيما على حياتها، وتحمل دلائل على وجوب قبول طلب اللجوء“.

وأعلن ممثل عن وزارة العدل الإسرائيلية، في جلسة استماع بالمحكمة في يونيو 2021، تعليق جلسة الاستماع لطلب ندى أمين بسبب معارضة الأجهزة الأمنية.

كما كشفت جلسة استماع في أكتوبر 2021 أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية استجوبوا أمين فيما يتعلق باتصالها بـ“عميل أجنبي“ بين سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال ممثل الشاباك للمحكمة إن ”سبب معارضة منح حق اللجوء للصحفية الإيرانية ندى أمين، هو أنه سبق أن تم تحذيرها بقطع العلاقات مع عميل أجنبي“.

وقد احتج محامي أمين، تومر ورشا، على قرار رفض طلب لجوئها، قائلاً: ”إنها لم تتصل بالإيراني قبل اتخاذ قرار بشأن قضيته“.

وفي سياق متصل، أكدت ندى أمين في مقابلة مع ”هآرتس“ أن علاقتها تشمل ”قضايا الصحافة“، مضيفة ”أعيش هنا منذ ما يقرب من خمس سنوات“.

وقالت إن قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب اللجوء شكل ”صدمة لها“، مضيفة ”لقد دعوني هم أنفسهم هنا والآن يزعمون أنني على اتصال برجل إيراني“.

وتابعت: ”الشاباك يدعي بدون أي دليل على أن هذا الرجل الذي أتواصل معه هو عميل استخبارات.. لمجرد أنني على اتصال بشخص ما لا يعني أنه عميل استخبارات، أنا صحفية ومن واجبي البحث عن الحقيقة“.