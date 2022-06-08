محكمة يونانية تلغي حكما بشأن مصادرة أمريكا نفطا إيرانيا

ألغت محكمة يونانية، يوم الأربعاء، حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأثار الحادث رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا.

وقال مصدر قانوني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضا على قرار المحكمة الأصلي.

وأضاف المصدر: ”قبلت المحكمة دعوى نقض الحكم. سيكون من الصعب إلغاء (حكم محكمة الاستئناف)“.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو اليونانية ستطعن في الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في منطقة خالكيس.

ولم تعلن نتيجة الطعن بعد.

ووصفت اليونان احتجاز إيران ناقلتيها في الخليج بأنه ”قرصنة“.

وبدأت القضية عندما احتجزت السلطات اليونانية في نيسان/ أبريل الماضي، السفينة ”لانا“، المعروفة سابقا باسم ”بيجاس“، التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فردا بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا بجنوب البلاد بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما تم الإفراج عن السفينة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في أيار/ مايو، جزءا من شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها ونقلتها إلى سفينة أخرى، عقب الحكم الأولي للقضاء اليوناني.

وفي قضية منفصلة، احتجزت السلطات اليونانية السفينة ”لانا“ مجددا في وقت لاحق بناء على أمر محكمة مؤقت يتعلق بديون لشركة شحن أخرى يمثلها المحامي جورج كوزانيديس.

وأحجم كوزانيديس عن الكشف عن اسم الشركة التي يمثلها لكنه قال إن القضية تتعلق بخدمات قطر لم يسدد ثمنها.