إيران تتوعد بـ"رد حاسم" على قرار "الوكالة الذرية" ضدها

توعدت إيران بأنها ستتخذ ردا ”حاسما ومتناسبا“ مع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أدان طهران.

وكان المجلس تبنى مساء الأربعاء بغالبية ساحقة، قرارا ينتقد رسميا عدم تعاون إيران مع الهيئة.

ووافقت على القرار 30 دولة، فيما عارضته اثنتين هما روسیا والصین، وامتنعت 3 دول عن التصويت، هي الهند، لیبیا، باکستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن ”مؤسسي هذا القرار ضد إيران في الوكالة، سيتحملون النتائج“.

وأضاف زاده أن ”الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الثلاث، وضعت نواياها القصيرة النظر خارج مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محاولة لدفع قرار قائم على سوء التقدير والمعلومات الخاطئة ضد دولة لديها أكثر البرامج النووية السلمية في العالم“.

وتوعد بأن ”إيران ستتخذ ردا حاسما ومتناسبا مع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

من جانبه، هدد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي، يوم الأربعاء، بـ“إعادة النظر“ في علاقة طهران مع الوكالة الدولية.

وقال غائبي في تصريحات صحفية: ”ندين قرار مجلس الحكام، ومن حقنا إعادة النظر في سياستنا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأضاف: ”دعوتنا للتعاون مع الوكالة عبر القرار لا معنى لها، ومخيبة للآمال“، معتبرا أن ”التصويت لصالح القرار جرس إنذار يهدد مصداقية الوكالة“.

وأكد أن بلاده ”ستتخذ الإجراء المناسب للرد على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وفي السياق، حضت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الأربعاء، إيران، على ”الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

ورحبت وزارات خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك، بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء ”ردا على عدم تعاون إيران بشكل كاف“ معها في ما يتعلق بـ“ضمانات جدية وعالقة“ على صعيد أنشطتها النووية.

وجاء في البيان المشترك أن ”تصويت الغالبية الساحقة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوجه إلى إيران رسالة لا لبس فيها بوجوب أن تتقيد بالتزاماتها على صعيد الضمانات، وأن تقدم إيضاحات ذات مصداقية من الناحية التقنية حول ضمانات عالقة“.

وتابع البيان: ”نحض إيران على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي لها للوفاء بالتزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم توضيح كامل وحل المسائل من دون تأخير“.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال في وقت سابق، إن ”طهران قدمت قبل يومين حزمة مقترحات سياسية جديدة لأجل فتح الطريق أمام مفاوضات فيينا المتوقفة“.

وأضاف: ”أبلغنا الأطراف الأخرى بصراحة بالاختيار بين مسارين، وبأننا نفضل المسار الدبلوماسي والسياسي، وأكدنا على أننا لن نقف عاجزين أمام أي قرار سيصوّت ضدنا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي.آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في ”نطنز“ بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.

وبحسب وكالة ”رويترز“، جاء وصف هذه الخطوات في تقرير سري للوكالة أُرسل إلى الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة من إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراره الذي انتقد إيران ”لعدم تعاونها“.

وذكرت الوكالة في التقرير أنه ”في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة“، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.

وبحسب التقرير، أبلغت إيران الوكالة في رسالة تلقتها في السادس من يونيو الجاري باعتزامها تركيب ”مجموعتين جديدتين“ من أجهزة آي.آر-6 في المحطة تحت الأرض.

وأضاف التقرير: ”في 8 يونيو، تحققت الوكالة أيضا من أن تركيب مجموعتي آي.آر-6 الجديدتين لم يبدأ بعد“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وقبل تصويت مجلس محافظي الوكالة على القرار، قالت طهران إنها ”ستغلق“ كاميرتين تابعتين للوكالة في محطة للتخصيب لم تحددها.