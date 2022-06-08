الجيش الإسرائيلي: اكتشاف موقع استطلاع لحزب الله تحت ستار جمعية بيئية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اكتشافه موقع استطلاع أماميا لحزب الله اللبناني يستخدمه لجمع المعلومات على الحدود اللبنانية تحت غطاء جمعية‎ لحماية البيئة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”تم الكشف عن موقع استطلاع أمامي جديد لحزب الله، لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية تحت غطاء جمعية (أخضر بلا حدود)“.

ونشر صورا قال إنها ”توثق نشطاء لحزب الله في الموقع، بما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701″، وظهر أعضاء من حزب الله وهم يلتقطون الصور ويراقبون الحدود الإسرائيلية من مبنى صغير على الحدود.

قائد المنطقة الشمالية: بالفترة الأخيرة إزدادت الأعمال لإقامة مواقع استطلاع أمامية لحزب الله على الحدود.نرصد نشطاء #حزب_الله بمنطقة السياج الحدودي.نعرفهم بالاسم من أين أتوا وأين يعملون.في نهاية المطاف سيدفعون الثمن،هم ومرسيلهم والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية للإرهاب pic.twitter.com/1FJIqBjvzT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022

‏وقال أدرعي: ”سيواصل جيش الدفاع وقوات الأمن العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل“.

سيواصل جيش الدفاع وقوات الأمن العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022

وقدم الجيش الإسرائيلي ادعاءات مماثلة في السنوات الأخيرة، حيث حدد عدة نقاط مراقبة مملوكة لمنظمة غير حكومية يقول الجيش الإسرائيلي إنها تُستخدم بالفعل لتنفيذ أعمال استخباراتية واستطلاعية للحركة المدعومة من إيران.

وأكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام، أمس الثلاثاء، أن الجيش يرصد نشطاء حزب الله في منطقة السياج الحدودي مع لبنان، مؤكداً أن الجيش سيعمل على تدمير البنية التحتية في القرى التي يستخدمها الحزب.

وجاء كلام الجنرال الإسرائيلي، وفق ما نشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على صفحته الرسمية بـ“تويتر“، بمناسبة الذكرى السادسة عشر لحرب لبنان الثانية التي وقعت في يوليو/تموز 2006، واستمرت 34 يوماً.

وقال برعام: ”16 عاماً مر على الحرب ومنظمة ‎حزب الله تحاول فرض التحديات أمامنا، لكنها ما زالت مردوعة جداً، الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي حققناها“.

وأضاف برعام: ”في الفترة الأخيرة ازدادت الأعمال لإقامة مواقع أمامية لحزب الله على الحدود، نحن نرصد نشطاء حزب الله في منطقة السياج الحدودي، من أين أتوا وأين يعملون، في النهاية سيدفعون الثمن هم ومرسلوهم وطائفتهم أيضاً والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية“.

وتابع: ”في الحرب المقبلة سنقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري هذا، ولن يبقى حجر على حجر، هذا ما سيكون عليه مصير كل منشأة في القرى أو المدن التي يستخدمها هذا الجيش الإرهابي“، وفق قوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً، وذلك على إثر اختراق سفينة تنقيب إسرائيلية للحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان، الأمر الذي اعتبرته بيروت ”عملا عدوانيا، وسعيا لافتعال أزمة جديدة“.