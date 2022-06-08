السلطات الصينية تعرض "مكافأة مجزية" لكل معلومة تحمي "الأمن القومي"

تعرض الصين مكافأة قد تصل إلى 14 ألف يورو أو ربما أكثر لقاء كل مساعدة لمكافحة التهديدات التي تطال ”الأمن القومي“، حسبما أفادت صحيفة ”ليغل ديلي“ Legal Daily الرسمية نقلا عن بيان حكومي.

وتُعدّ هذه المبادرة الصينية الأحدث لمحاربة محاولات التجسس وأي نفوذ أجنبي غير مرغوب فيه، بحسب ”فرانس برس“.

وأشارت ”ليغل ديلي“، يوم الثلاثاء، إلى أن الأشخاص ”الذين لعبوا دورا رئيسا أو قدموا مساهمة كبيرة في مكافحة أو وقف أو معاقبة الأفعال التي تضع الأمن القومي في خطر“ سيحصلون على ما يتراوح بين 30 ألفا و100 ألف يوان (أي بين 4200 و14 ألف يورو).

وقد ينال الذين يقدمون ”مساعدة مهمة جدا“ مبلغا أكبر، حسبما أفادت الصحيفة نقلا عن وزارة الأمن العام.

وتعرض السلطات الصينية منذ أعوام عدة مكافآت، لكنها هذه المرة تسعى إلى جعل هذه الممارسة عادية، بحسب الصحيفة الرسمية.

وقالت الوزارة للصحيفة إن هذا الإجراء يسمح ”بشحذ حماسة الجمهور الأوسع“؛ بهدف ”مساعدة (السلطات) في مجال الأمن القومي“.

وتدعو الصين بانتظام مواطنيها، في وسائل الإعلام أو عبر الملصقات على المباني، إلى الحذر في مواجهة المخاطر الحقيقية أو المتصورة للإضرار بالأمن القومي.

ونشر التلفزيون الرسمي ”سي سي تي في“ في أبريل/ نيسان رسوما بيانية تطلب من المواطنين توخي الحذر ضد الجواسيس المحتملين لا سيما الأشخاص الذين يدعون رغبة في بدء علاقة عاطفية مثلا.

والتهم المتعلقة بـ“الأمن القومي“ غامضة، ونادرا ما تُحدّد السلطات الطبيعة الدقيقة للجرائم المرتكبة.

غير أن الصين تستخدم ذلك ضد رعايا أجانب، خصوصا في فترات التوتر الدبلوماسي.

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، أمرت السلطات الصينية بمراجعة الكتب المدرسية على مستوى البلاد، لتضمنها رسوما توضيحية تسببت بضجة عامة، بعد اعتبارها ”قبيحة، وتتضمن إيحاءات مخلة، وموالية للولايات المتحدة“.

ووفق تقرير نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، فإن القرار الحكومي ”أثار قلق بعض الخبراء والآباء، الذين يخشون أن تتحول الحملة الحكومية إلى تشديد غير ضروري للرقابة الصارمة في البلاد بالفعل على المطبوعات الثقافية“.

وبينت ”سي أن أن“، أن ”الرسوم الموجودة في سلسلة من كتب الرياضيات المدرسية التي استخدمتها المدارس الابتدائية الصينية لما يقرب من عقد من الزمان، مثيرة للجدل لأسباب مختلفة“.