الكرملين: بوتين ورئيسي بحثا ضرورة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تحدثا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، وبحثا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأوضح الكرملين، أن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الروسية – الإيرانية.

وأمس الثلاثاء، حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قائلة إن مطالب إيران برفع العقوبات ”تمنع إحراز تقدم“.

وقالت الولايات المتحدة في بيان خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ”ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران، وتحديدًا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، (وهي المطالب) التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها أوقفت عمل اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت المنظمة الإيرانية في بيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية، إنه ”تم إيقاف عمل اثنتين من كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية“.

ولم توضح المنظمة أيّ المنشآت النووية التي جرى إيقاف عمل كاميرتي مراقبة بها، كانت وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الأنشطة الإيرانية.

وأضافت المنظمة الإيرانية ”يشمل هذا الإجراء كاميرا مثبتة أعلى أجهزة القياس المباشر لمستوى التدفق OLEM التابع للوكالة الدولية“، مؤكدة أن ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تثمن حسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبًا أيضًا“.

وتابع البيان ”أكثر من 80% من كاميرات الوكالة الموجودة هي كاميرات خاصة باتفاق الضمان وستستمر في عملها كما في السابق“، مشيرًا إلى أن ”فصل الكاميرتين تم بحضور المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي“.