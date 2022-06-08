"كلام أجوف"... أوكرانيا ترفض تطمينات روسيا بشأن شحنات الحبوب

رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء، تطمينات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، واصفة تلك التطمينات بأنها ”كلام أجوف“، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكتب أولج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر، أن ”المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي (علاوة على) مهمة بحرية للقيام بدوريات حراسة في مسارات الصادرات بالبحر الأسود. لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا“.

وكانت وكالة ”تاس الروسية“ للأنباء قد نقلت عن سلطات محلية قولها، اليوم الأربعاء، إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني الذي تحتله روسيا والمطل على البحر الأسود، بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، الثلاثاء، أن ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني، جرى تطهيره من الألغام ليكون جاهزا لاستئناف شحن الحبوب، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وأضاف شويجو، في تصريحات بثها التلفزيون ”تم الانتهاء من إزالة الألغام في بيرديانسك وماريوبول“.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، إن أوكرانيا ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن تضمن قوة بحرية من دولة ثالثة مرورا آمنا لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.

وتتهم أوكرانيا، السلطات الروسية بسرقة إمدادات الحبوب الحيوية، وهي مزاعم وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنها ”ذات مصداقية“.

غير أن الحكومة الروسية تقول إن ”العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية“.

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن غزت روسيا، الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر فبراير/ شباط؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.

وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.

وتعد أوكرانيا من أكبر مُصدري الحبوب في العالم، وتتهم الدول الغربية روسيا بالمخاطرة بحدوث مجاعة عالمية من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.