خامنئي للحجاج الإيرانيين: تجنبوا إثارة القضايا الطائفية والخلافية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الحجاج الإيرانيين إلى عدم الاهتمام بالتسوق وشراء الهدايا من داخل الأراضي السعودية خلال موسم الحج، مشددا في الوقت ذاته على ”ضرورة أن يتجنب الحجاج إثارة القضايا الطائفية والخلافية“.

وقال خامنئي، خلال خطاب أمام مسؤولي منظمة الحج والزيارة الإيرانية وهو يخاطب الحجاج: ”نكرر للمرة المئة أن يتجنب الحجاج الحديث عن موضوع الشيعة والسنة والاختلافات والانقسامات.. من الأفضل استثمار الوقت للعبادة والدعاء في المسجد الحرام“.

وتابع روحاني ”إذا كنت ترغب في شراء الهدايا التذكارية، فلا بأس، ولكن لماذا يتم شراؤها من هناك؟“، وحث الحجاج الإيرانيين على ضرورة عدم الاهتمام بالتسوق والتجول في الأسواق والمراكز التجارية، وأضاف ”صلوا من أجل الآخرين وادعوا لهم بدلا من التسوّق لهم، والبضائع في الخارج أغلى من الداخل والكثير من صناعاتها المحلية أفضل من نظيراتها الأجنبية“، وفق قوله.

واعتبر المرشد الإيراني، أن فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين والآخرين مجددا ”بشارة كبرى بعد تعطيله لمدة عامين“ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الحج الإيرانية قد طالبت الأشخاص الذين يقصدون الأراضي المقدسة في السعودية لهذا العام في موسم الحج بدفع مبلغ قدره سبعة ملايين تومان (220 دولارا) إضافية بسبب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام.

وقال صادق حسيني رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، ”لقد تواصلنا مع وزارة الحج السعودية بشأن سعر الحج، واحتجت دول أخرى أيضًا، لكن للأسف لم يتم إعطاء إجابة“.

وأضاف حسيني: ”بالإضافة إلى زيادة أسعار الشركات الخدمية، ارتفعت أسعار المواد البروتينية في السعودية بنسبة 20 إلى 40%، ويجب أن نتلقى 7 ملايين تومان أخرى من الحجاج الإيرانيين“.

وسيشارك في موسم الحج لهذا العام 39 ألفا و600 إيراني، وستنطلق أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى السعودية في 12 من حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، إن ”الحجاج الإيرانيين سينطلقون إلى الأراضي المقدسة من 38 مطارا في البلاد وستتولى شركات الطيران الإيرانية نقل الحجاج“.