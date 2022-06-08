شولتس وزيلينسكي يبحثان هاتفيا جهود إخراج صادرات الحبوب الأوكرانية

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتصال الذي أجراه يوم 28 أيار/مايو الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن ”زيلينسكي وشولتس بحثا الوضع في أوكرانيا واتفقا على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخراج صادرات الحبوب الأوكرانية من البلاد، وخاصة عبر البحر“.

من جهته، ذكر الرئيس الأوكراني أنه ”أثار مسألة التزام روسيا بالقواعد الدولية التي تحكم معاملة أسرى الحرب خلال الاتصال الهاتفي مع المستشار الألماني“.

ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن الأسرى.

كانت وكالة ”تاس“ للأنباء قد نقلت عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله أمس الثلاثاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

وكتب زيلينسكي على ”تويتر“ أنه ”ناقش مع شولتس أيضا تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا والأمن الغذائي العالمي“.

في سياق أزمة الغذاء، قال مدير اتحاد الحبوب الأوكراني ”يو.جي.إيه“، سيرهي إيفاشينكو، يوم الأربعاء إن تركيا، التي تتفاوض مع روسيا لضمان مسارات آمنة لصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة، لا تملك القوة اللازمة لكي تلعب دور الضامن.

وأضاف إيفاشينكو أمام مؤتمر للحبوب عبر الإنترنت في كييف أن ”إزالة الألغام الموجودة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود هي عملية قد تستغرق ما يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر وأنه ينبغي مشاركة القوات البحرية التركية والرومانية فيها“.

وتابع: ”تركيا لا تملك القوة الكافية في البحر الأسود لضمان سلامة الشحنات“، مضيفا أنه ”لم يتم إجراء أي محادثات بشأن تخفيض سعر الحبوب الأوكرانية المُصدرة عبر البحر الأسود“.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال اليوم الأربعاء في تركيا إن المسؤولية تقع على أوكرانيا لحل مشكلة استئناف شحنات الحبوب عن طريق إزالة الألغام من موانئها.

وأضاف لافروف، الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أنه يقدر جهود تركيا في البحث عن سبل لحل الوضع.

وتعد أوكرانيا من أكبر مُصدري الحبوب في العالم، وتتهم الدول الغربية روسيا بالمخاطرة بحدوث مجاعة عالمية من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، إن أوكرانيا ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة أن تضمن قوة بحرية من دولة ثالثة مرورا آمنا لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.