تركيا ترى أن رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية "مشروع"

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية ”مشروع“.

وقال وزير الخارجية التركي الذي استقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة للبحث في مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر: ”إذا كان علينا فتح السوق الأوكرانية الدولية، فنعتقد أن إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية أمر مشروع“.

وقال وزير الخارجية الروسي، إنه يأمل في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا شريطة نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ، مؤكدا أن موسكو ”مستعدة“ لضمان أمن السفن المبحرة من المرافئ الأوكرانية.

وأضاف لافروف، متحدثا بجوار أوغلو، أن ”العملية العسكرية الخاصة“ التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تسير وفقا للمخطط لها، وأن هناك حاجة لاستئناف محادثات السلام قبل أن تكون هناك أي فرصة لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.