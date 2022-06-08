سيارة تصدم حشدا في برلين موقعة قتيلا وثمانية جرحى

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة، صباح الأربعاء، في وسط برلين، على ما أفادت أجهزة الإطفاء وكالة فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان الأمر حادثا أو عملا متعمدا.

وأوردت صحيفة ”بيلد“ أن الضحية رجل ونشرت صورة يظهر فيها عناصر إسعاف وشرطة حول حمالة.

ونشرت أعداد من عناصر الشرطة في الموقع القريب من الساحة حيث نفذ اعتداء إسلامي صدما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، موقعا 12 قتيلا.

وذكرت صحيفة BZ المحلية أن السيارة من طراز رينو فضية اللون.

ويجري تداول صورة على تويتر تظهر سيارة صغيرة حطّمت واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور.