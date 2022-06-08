زعيم المعارضة الفنزويلية سيتحدث عبر الهاتف مع بايدن خلال قمة الأمريكتين

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، بريان نيكولز، إن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر الهاتف خلال قمة الأمريكتين هذا الأسبوع، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ اليوم الأربعاء.

وقال نيكولز في مقابلة مع صحيفة ”ميلينيو“ المكسيكية يوم أمس الثلاثاء، إن ”جوايدو، الذي يعترف البيت الأبيض به كرئيس مؤقت لفنزويلا، لن يحضر القمة شخصيا“.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب ”رويترز“ التعليق على الأمر.

وبعد إصدار البيت الأبيض قائمة بالمشاركين في قمة الأمريكتين، تبين أنه لم تتم دعوة أي ممثل حكومي لفنزويلا.

ولا تعترف الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي تحدثت تقارير عن أن عملية إعادة انتخابه في 2018 شابتها مخالفات واسعة النطاق، لكن في المقابل لم يدعُ بايدن، أيضا زعيم المعارضة غوايدو، الذي منحته واشنطن سلطة التحكم بالأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أعلن الشهر الماضي، أنه ”لن يحضر قمة الأمريكتين في لوس أنجليس ما لم تدعُ واشنطن جميع دول المنطقة لحضورها، بما فيها دولة فنزويلا.

وقال لوبيز أوبرادور، للصحافيين إنه ”إذا استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من المحادثات، فإن المكسيك سترسل وزير الخارجية مارسيلو إبرارد ممثلًا لها“.

وقال الزعيم اليساري ”إذا لم تتم دعوة الجميع سيذهب ممثل عن الحكومة المكسيكية، لكنني لن أذهب“.

وأضاف الرئيس لوبيز أوبرادور ”لا أريد أن تستمر السياسة ذاتها في أمريكا، وأريد في الواقع أن أؤكد الاستقلال والسيادة وأن أعبر عن الأخوّة العالمية“، وفق ”فرانس برس“.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، وحاولت واشنطن الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018، من خلال فرض حزمة عقوبات على فنزويلا، لا سيما حظر استيراد النفط منها.

وقبل قطع العلاقات بين البلدين عام 2019، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيس للنفط الفنزويلي.

وعلى غرار عرابه وسلفه هوغو تشافيز (1999-2013)، يهاجم الرئيس مادورو، بانتظام في خطاباته ”الإمبريالية الأمريكية“.