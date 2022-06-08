أستراليا: الصين اعترضت مجددا مقاتلة تابعة لنا بالمجال الجوي الدولي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت أستراليا، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة صينية اعترضت إحدى مقاتلاتها التابعة لقواتها الجوية في أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية في المجال الجوي، وقامت بإطلاق سحابة من قشور الألمنيوم التي تستخدَم لتضليل الصواريخ.

وردّ رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز باقتضاب عندما سئِل عن الخلاف بين كانبيرا وبكين بشأن حادث الـ26 من أيار/ مايو الماضي، الذي وصفته الحكومة الأسترالية بأنه ”خطير للغاية“.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحافي ”وقع هذا الحادث في المجال الجوي الدولي. نقطة“.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، الثلاثاء، بأن طائرة مقاتلة أسترالية مضادة للغواصات من طراز ”بي-8 أيه“ اقتربت من المجال الجوي لجزر ”باراسيل“ المتنازع عليها والمعروفة باسم ”خيشا“ في الصين.

وأضاف تان، أن الجانب الصيني أطلق تحذيرا لإبعادها، متهما الطائرة بتهديد سيادة الصين وأمنها، والحكومة الأسترالية بنشر معلومات كاذبة.

وتقول أستراليا إن ”الطائرة الصينية حلقت أمام طائرتها، وأطلقت قشور الألمنيوم التي دخل بعضها إلى محركات الطائرة“.

وكانت تكهنات سرت حول تحسن العلاقات الفاترة بين أستراليا والصين بعد فوز حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ألبانيز في انتخابات الـ21 من أيار/ مايو قصيرة الأمد، إلا أنها لم تعش طويلا.

وهنأ رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ ألبانيز بعد أيام من إعلان فوزه.

لكن البلدين دخلا في خلاف منذ ذلك الحين حول حادث الطائرة وطموحاتهما الدبلوماسية والأمنية في منطقة جنوب المحيط الهادئ.

وتوترت العلاقة بين البلدين في العامين الماضيين، بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة فيروس كورونا، إضافة إلى حظرها شبكات الجيل الخامس لعملاق الاتصالات الصيني هواوي.

وردّت الصين ،أكبر شريك تجاري لأستراليا، بفرض رسوم جمركية على العديد من السلع الأسترالية.

ولأسباب تاريخية، تطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الشاسع مقابل مطالب بضع دول أخرى مطلة عليه، هي: فيتنام، والفلبين، وماليزيا بشكل خاص، أو ترغب في السيطرة على بضع جزر صغيرة.

وتعتبر أستراليا، مثل الولايات المتحدة، أن القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي جزء من المياه الدولية، وبالتالي فإن الملاحة والتحليق في الجو متاحان حتى بالنسبة للطائرات العسكرية.

وتشهد العلاقات الصينية الأسترالية توترًا منذ سنوات، وتنظر بكين بعين الريبة إلى تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.