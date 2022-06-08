بعد استبعاده من قمة الأمريكيتين.. مادورو يزور تركيا

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إلى تركيا في زيارة رسمية بينما كان زعماء دول أمريكا اللاتينية يحضرون قمة الأمريكيتين في الولايات المتحدة التي استبعدت فنزويلا من قائمة المدعوين.

وعرضت قناة ”في تي في“ الفنزويلية الرسمية لقطات لمادورو عند وصوله إلى مطار أنقرة، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين الأتراك.

وكتب مادورو على تويتر ”يسعدني أن أبدأ هذه الجولة الدولية من أراضي دولة تركيا الشقيقة“، مضيفا ”أقدر حفاوة الترحيب والمودة التي أظهروها لنا، وأنا واثق من أننا سوف نعزز روابط الاتحاد والتعاون بين شعبينا“.

ولم تتم دعوة فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأمريكيتين التي تعقد في لوس أنجلس وتستمر أسبوعا، وقد رفض رئيس المكسيك تلبية الدعوة الى القمة احتجاجا على استبعاد زعماء الدول الثلاث.

كما غاب قادة دول ما يسمى بالمثلث الشمالي، السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، على الرغم من أن الهجرة غير الشرعية سوف تكون نقطة نقاش رئيسية.

ووصل مادورو إلى تركيا بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يعتزم بحث قضية صادرات الحبوب المتوقفة من أوكرانيا بسبب الحرب.

ولم يعرف ما إذا كان مادورو سيلتقي لافروف، لكن وفق الرئاسة التركية فإن الرئيس رجب طيب اردوغان سوف يستقبل نظيره الفنزويلي.

وقال بيان رئاسي إنه ”ستتم مراجعة كافة جوانب العلاقات التركية الفنزويلية ومناقشة خطوات تعزيز العلاقات“.

وتركيا صديقة لفنزويلا التي سعت إلى تعزيز علاقاتها مع دول مثل الصين وإيران وروسيا بعد العقوبات الأميركية ضد حكومة مادورو.

وكان مسؤول أمريكي، أكد الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تدعو كلًا من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا إلى قمة الأمريكتين التي ينظمها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع في لوس أنجلوس، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال المسؤول: ”لا يزال لدى الولايات المتحدة تحفظات بشأن عدم توفر مجال للديمقراطية ولاحترام حقوق الإنسان“ في الدول الثلاث، مؤكدا أنه ”نتيجة لذلك، فإن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لن تدعى للمشاركة في هذه القمة“.

ويأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في كشف النقاب عن حقبة جديدة من التعاون بين بلاده ودول أمريكا اللاتينية خلال القمة المنتظرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

لكن التهديدات بالمقاطعة والاتهامات بأن جدول الأعمال يفتقد إلى الطموح تخيّم على الاجتماع.