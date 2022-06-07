إرسال أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله الثلاثاء إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

وقال المصدر لوكالة تاس إنه سيتم في وقت لاحق نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين إلى روسيا. وتقول أوكرانيا إنها تعمل من أجل إعادة جميع الأسرى بينما يقول بعض أعضاء البرلمان الروسي إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاكمة 12 ضابطا في الجيش الروسي بعد إرسال مئات من المجندين للقتال في أوكرانيا.

وقال ممثل للادعاء العسكري الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا حاكمت نحو 12 ضابطا بالجيش؛ بعد إرسال مئات من المجندين للقتال في أوكرانيا.

ونفى الرئيس فلاديمير بوتين مرارا استخدام روسيا المجندين الشبان الذين تجندهم الدولة، قائلا إنه لا يشارك في عمليات روسيا العسكرية في أوكرانيا سوى جنود وضباط محترفين.

لكن وزارة الدفاع أقرت، في مارس/ آذار الماضي، بأنه تم إرسال البعض بالخطأ للقتال.

وقال ممثل الادعاء آرثر إيجييف أمام المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي: ”.. تم إرسال نحو 600 من المجندين إلى العملية العسكرية الخاصة، وجميعهم عادوا بأسرع وقت ممكن“.

وأضاف أن الضباط الذين سمحوا بحدوث ذلك واجهوا إجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال الفصل من الخدمة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن اليوم الثلاثاء، أن روسيا سيطرت ”بالكامل“ على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا، التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال في تصريح موجز بثه التلفزيون: ”تم تحرير مناطق سيفيرودونيتسك السكنية بالكامل.. وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات.. المجاورة“.

وبحسب وزير الدفاع، فإن موسكو تسيطر حاليًا على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنيتسك ضمنها. وقال: ”تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك، وكذلك 15 مدينة أخرى“.

وإذا تأكد الأمر ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة؛ لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية، ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وذكر شويغو أن ”126 عسكريًا أوكرانيًا استسلموا في خمسة أيام“ للقوات الروسية وهناك 6489 في الأسر منذ بدء ”العملية العسكرية“، في 24 فبراير/ شباط الماضي.