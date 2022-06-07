أمريكا.. قائدة سابقة لكتيبة نسائية في داعش تقر بالذنب

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن مواطنة متهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم ”داعش“ والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم ”دعم مادي لمنظمة إرهابية“، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“، اليوم الثلاثاء.

وأقرت أليسون فلوك-إكرين، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، بأنها ”دربت عسكريًا أكثر من 100 امرأة وفتاة تراوحت أعمار بعضهن بين 10 و11 عامًا وعلمتهن استخدام بنادق هجومية، وأحزمة ناسفة“، بحسب بيان الوزارة.

وهذه المعلمة السابقة التي أصبحت متطرفة، ونقلت من سوريا، في كانون الثاني/يناير، أقرت بالذنب، اليوم الثلاثاء، أمام قاضية فدرالية في الكسندريا قرب واشنطن.

وسيصدر الحكم بحقها، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عامًا.

وبعد طفولة هادئة في مزرعة في كانساس وسط الولايات المتحدة، انتقلت إلى مصر، في 2008، مع زوجها الثاني وطفليها من زواجها الأول.

وفي 2011، انتقلت العائلة إلى ليبيا حيث وفقًا للسلطات القضائية، سرق زوجها وثائق بعد الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.

وانتقلوا إلى سوريا في 2012، لأنها وفقًا لشاهد وردت أقواله في لائحة الاتهام ”تريد الانخراط في القتال“، وفي البداية بقيت 6 أشهر فقط في البلاد ولم تستقر بشكل نهائي مع طفليها سوى في 2014.

وأصبح زوجها قناصًا لتنظيم ”داعش“، وبفضل خبرتها في مجال الأسلحة التي اكتسبتها من مزرعة والديها كلفت بتدريب زوجات مقاتلين آخرين على استخدام بنادق ”AK-47“ والقنابل اليدوية.

واقترحت ”للثأر“ لأطفال قتلوا في عملية قصف، التخطيط لاعتداء في جامعة أمريكية، وادَّعت أمام الشهود بأنها حصلت على وعد بالتمويل من قادة التنظيم، لكنها تخلت عن هذا المشروع بسبب حملها.

بعد ذلك، وضعت خطة جديدة، تتمثل بمهاجمة مركز تسوق في الولايات المتحدة، وهذه المرة سيثنيها زوجها عن تنفيذ خطتها.

وفي 2016، قتل زوجها في قصف، وبعد بضعة أشهر تزوجت مرة أخرى من مقاتل من تنظيم ”داعش“ هو بنغلاديشي متخصص في الهجمات بطائرات مسيرة، وبعد مقتله تزوجت من عنصر آخر في التنظيم كلف بالدفاع عن الرقة، بحسب لائحة الاتهام.

وفي موازاة ذلك، شكلت كتيبة نسائية تحت مسمى ”كتيبة نصيبة“ بدأت نشاطها، في شباط/فبراير 2017، للمساعدة في الدفاع عن الرقة.

ولم يعرف ما حل بها بعد سقوط دولة ”داعش“، ولا ظروف اعتقالها أو مصير أولادها.