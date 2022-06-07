الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة تابعة له في مناطق شمال قطاع غزة، وهي الطائرة الثانية التي تسقط خلال أقل من شهر داخل المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”طائرة مسيرة تابعة للجيش سقطت في منطقة شمال قطاع غزة منذ فترة وجيزة“. وأضاف: ”يجري الجيش الإسرائيلي فحص سبب سقوطها، ولا خشية من تسريب المعلومات“.

ويشهد قطاع غزة منذ عدة أيام تحليقًا متواصلًا ومكثفًا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وذلك في إطار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع أي تصعيد على جبهة غزة.

وهذه المرة الثانية التي تسقط طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي داخل المناطق الحدودية مع إسرائيل، ففي أواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية.

‏ووفق بيان سابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن: ”طائرة مسيرة سقطت قبل عدة أيام في داخل الأراضي اللبنانية من نوع راكب السماء نتيجة خلل فني“.

وأوضح أدرعي في تغريدة له عبر ”تويتر“ حينها، أنه تم العثور على الطائرة الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار أدرعي إلى أنه ”لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، كما أنه يتم التحقيق في الحادث“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن ”إسرائيل مستمرة في الحفاظ على هدوء المستوطنات في الجنوب“.

ووفق تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية أكد من خلالها أن هذا هو العام الأول الذي يعيشه سكان جنوب إسرائيل بشكل هادئ منذ فك الارتباط، كما شدد بينيت على ”ضرورة استمرار الحفاظ على جنوب إسرائيل، والهدوء في المستوطنات بوجه عام“، بحسب تعبيره.