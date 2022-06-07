زيلينسكي: أوكرانيا تريد انتصارا "في ساحة المعركة" قبل أي مفاوضات مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا تريد أن تنتصر على روسيا ”في ساحة المعركة“ قبل أي تفاوض على السلام.

وقال زيلينسكي لصحيفة ”فايننشيل تايمز“ البريطانية اليومية، ”يجب أن يكون النصر قبل كل شيء في ساحة المعركة“، مكررا أن بلده ”بحاجة إلى كمية من الأسلحة توازي على الأقل تلك المتوافرة للروس“.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه ”في الوقت الحالي، لا يمكننا المضي قدما بطريقة قوية“ من دون تحمل خسائر فادحة، داعيا حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى ”توفير المزيد من الأسلحة لبلده“.

وردا على سؤال حول ما الذي تعتبره أوكرانيا ”انتصارا“ في الحرب، رأى زيلينسكي أن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الغزو الروسي في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي، سيكون ”انتصارا جديا موقتا“ قبل نهاية احتلال البلاد بالكامل.

وبشأن المحادثات مع روسيا المتوقفة منذ نهاية شهر آذار/مارس الماضي، أكد الرئيس الأوكراني أنه ”لم يغير“ موقفه من حقيقة أن ”أي حرب يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات“.

ومضى زيلينسكي قائلا: ”أنا مستعد للمحادثات المباشرة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، سواء رغبت بذلك أم لا، لكن إذا كنا سنناقش إنهاء الحرب وليس أي شيء آخر“، مضيفا ”أنا مستعد لذلك، أعتقد أنه لا يوجد أحد آخر للتحدث معه في روسيا“.

وفي وقت مُتأخر من يوم أمس الإثنين، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن المملكة المتحدة تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب مع روسيا، وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدراكه ”الكامل“ للاحتياجات.

وقالت بريطانيا في وقت سابق أمس الإثنين، إنها ستزود أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا، في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو ”أنا ممتن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإدراكه الكامل لمطالبنا واستعداده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها بالضبط لحماية أرواح شعبنا“، وفق تعبيره.