"لوموند": بوتين يلوح بـ"سلاح الحبوب" للرد على العقوبات الغربية

يلوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام ”سلاح الحبوب“ للضعط على الغرب الذي يفرض عقوبات على موسكو، ويستغل بوتين الحصار الروسي المفروض على البحر الأسود للمطالبة برفع العقوبات أو مطالبة القوات الأوكرانية بإزالة الألغام من شواطئ أوديسا.

وقال صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقرير، إنّه بعد الغاز ينتقل الكرملين إلى الحبوب والمواد الأولية حيث يتهمه الغرب بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، بسبب سيطرته على الموانئ.

والتقى الرئيس الروسي نظيره السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال الذي تحدث نيابة عن قارة مهددة بأزمة غذائية، وجرى الاجتماع في مدينة سوتشي الساحلية الروسية على شواطئ البحر الأسود حيث استضاف بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2019 أول قمة روسية أفريقية ليقدم نفسه في مواجهة قوى الاستعمار الأوروبية السابقة والطموحات الصينية، كشريك بديل، لكن بعد ثلاث سنوات أصبحت الحبوب أكثر من أي وقت مضى هدفًا رئيسا لـ“القوة الناعمة“ الروسية، حسب التقرير.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية بعد اجتماعه بسال ”لا توجد مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن واشنطن حذرت 14 دولة، معظمها في أفريقيا، من أن السفن الروسية يمكن أن تكون في طريقها محملة ”بحبوب أوكرانية مسروقة“، وفقًا لوزارة الدفاع، وقد تمت الإشارة إلى ثلاث سفن شحن روسية.

وتابع تقرير ”لوموند“ أنه ”في مواجهة هذا الوضع المعقد يلعب الكرملين بين التأثير والإزعاج حيث قدّم بوتين يوم الجمعة الماضي ستة حلول من بينها المرور عبر الموانئ الأوكرانية ماريوبول وبيرديانسك، التي احتلتها القوات الروسية على بحر آزوف، والتي تتيح الوصول إلى البحر الأسود. وقال بوتين ”نحن على استعداد لتوفير ممر آمن للقوارب التي تستخدم هذه الموانئ بما في ذلك القوارب الأوكرانية“.

وقد اقترح بوتين استخدام موانئ البحر الأسود التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية بما في ذلك أوديسا، لكنه أصرّ على أن هذا الأمر يتطلب أن يتم ”تطهير“ مياه هذه الموانئ من قبل أوكرانيا حتى تتمكن روسيا في المقابل من توفير ممر آمن.

وتعتبر كييف هذه المقترحات بمثابة ”ابتزاز“ حيث تتهم السلطات الأوكرانية الروس بحصار الموانئ وبقصف المستودعات والحقول.

وحذر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، من أنه ”تحت غطاء ممر بحري هناك ضعف في الوضع الأمني في أوكرانيا“ بينما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“ضمانات أمنية“ حتى لا يستغل الروس هذا الممر لغرض عسكري.

ووفق التقرير، ”يضغط بوتين من أجل رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن روسيا في الوقت الحالي لا تستطيع بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب الإجراءات الغربية التي أثرت على القطاعات المالية واللوجستية“.