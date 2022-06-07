لافروف يبحث في تركيا إنشاء ممرات بحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير لافروف، الذي يرافقه وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم غد الأربعاء.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الروسي لافروف لتركيا، بعد لقاء نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو والأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا في 10 مارس/ آذار الماضي.

وبناء على طلب الأمم المتحدة، عرضت تركيا مرافقة القوافل البحرية من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام جرى اكتشاف بعضها قرب الساحل التركي.

وتقع مسألة فتح ممرات بحرية لشحن الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البلاد، التي مزقتها الحرب، في قلب المفاوضات.

ولمح وزير الزراعة التركي فاهيت كيريستشي إلى أن أنقرة وكييف توصلتا إلى اتفاق لشراء الحبوب بأقل من سعر السوق بنسبة 25 %.

ونقلت وسائل إعلام محلية قوله: ”لكنّ الأوكرانيين لديهم معضلة بشأن الأمن والتصدير، يريدون منا أن نكون الحكم هنا. المفاوضات مستمرة تحت رعاية الأمم المتحدة“.

وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتحرير الشحن البحري المتوقف بسبب الحرب.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو بتعطيل إمدادات القمح والسلع الأخرى من البلدين، ما أثار مخاوف بشأن خطر نقص في المواد الغذائية والمجاعة في كل أنحاء العالم.

وتنتج روسيا وأوكرانيا مجتمعتين 30% من إمدادات القمح العالمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض، في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، أن تكون موسكو تمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن الحل الأفضل هو نقلها عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.

وقال للتلفزيون الوطني إن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها ”خدعة“.

وأشار بوتين إلى أنه ”إذا أراد أحد ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أسهل طريقة هي عبر روسيا البيضاء، لا أحد يوقفها، لكن من أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد“.