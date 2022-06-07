أوكرانيا: قصف روسي يدمر محطة لتصدير السلع الزراعية في ميناء ميكولايف

قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن القصف الروسي دمر مستودعات إحدى كبرى محطات السلع الزراعية في ميناء ميكولايف على البحر الأسود في مطلع الأسبوع، بحسب ”رويترز“.

وتشغل أوكرانيا، إحدى الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، العشرات من محطات التصدير على البحر الأسود حيث تتعرض المدن بانتظام للقصف الروسي، ويمنع حصار روسي أوكرانيا من استخدام البحر في التصدير.

وأضاف كيم للتلفزيون الأوكراني، أنه ”تم تدمير مستودعات إحدى كبرى المحطات في أوكرانيا“، ولم يذكر كيم اسم المحطة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حريقا شب بعد قصف نيكا-تيرا، وهي منشأة في ميناء ميكولايف.

ولم تستطع رويترز تحديد ما تم تخزينه على الفور في المحطة، ووصفتها الحكومة بمحطة للحبوب.

وقال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي ”دمرت روسيا ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا“، مضيفا ”سيواجه الملايين في جميع أنحاء العالم المزيد من انعدام الأمن الغذائي“.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، اتهمت كييف روسيا مرارا باستهداف البنية التحتية والزراعة في محاولة لإثارة أزمة غذائية عالمية والضغط على الغرب.

وتلقي موسكو، التي وصفت الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة، باللوم في انخفاض صادرات الأغذية وارتفاع الأسعار العالمية على الغرب والألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.

وساعدت تقارير الهجمات في ميكولايف في ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 5% أمس الإثنين، وهونت من شأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستئناف شحنات الحبوب البحرية الأوكرانية.

ويوم الإثنين الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقارير التي تفيد بأن روسيا ”تسرق“ الحبوب الأوكرانية ”موثوقة“، معتبرا أن هدفها من ذلك ”بيعها للربح منها“.

وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب ”متعمدة“، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة ”الابتزاز“ في سبيل رفع العقوبات الدولية.

وأكد الوزير الأمريكي أن موسكو بدأت أيضا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت ”حصارا بحريا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية“ حول العالم.

كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ ذكرت أن واشنطن حذرت 14 دولة معظمها في أفريقيا في منتصف مايو/ أيار الماضي من أن سفن شحن روسية تحمل ”حبوبا أوكرانية مسروقة“.

وأشار أنتوني بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأمريكية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الأفريقية.