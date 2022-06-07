وزير الخارجية الإيراني يزور الهند لإجراء "مشاورات استراتيجية"

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية، وذلك بعد يومين من تصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صدرت عن المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إن ”وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان غادر طهران متوجهاً إلى نيودلهي تلبية لدعوة من نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار“، موضحة أن ”عبد اللهيان سيلتقي كبار المسؤولين في الهند“.

وأضافت أن ”زيارة عبد اللهيان تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين وإجراء مشاورات استراتيجية حول التعاون الثنائي بشأن القضايا الإقليمية والمستجدات الدولية“.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الهندي لدى طهران وأبلغته احتجاجها تصريحات كومار جيندال المتحدث باسم الحزب الحاكم المسيئة للنبي محمد.

وتوالت بيانات الإدانة والرفض للتصريحات المسيئة للنبي محمد التي صدرت من مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، حيث دانت كل من السعودية ومصر وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء في السعودية، في بيانات منفصلة الإساءة.

والسبت الماضي، تساءل وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار خلال كلمة له في منتدى جلوبسيك 2022 في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، ”تعالوا لنتحدث بشكل منصف وحيادي، لماذا لا يسمح لإيران وفنزويلا بتصدير نفطهما، فهل شراء الغاز الروسي لا يمول الحرب؟“.

وقال إن ”الأموال والنفط يأتيان إلى الهند ولا يمولان الحرب، لكن الغاز القادم إلى أوروبا لا يمول الحرب؟ إذا كانت الدول في أوروبا والغرب والولايات المتحدة قلقة للغاية، فلماذا لا تسمح للنفط الإيراني بدخول السوق، لماذا لا يسمحون بدخول النفط الفنزويلي إلى السوق، لقد قلصوا كل مصادر النفط الأخرى التي لدينا“.

وكانت الهند من بين أهم مشتري النفط الإيراني، لكنها توقفت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 2018 مع تكثيف العقوبات الأمريكية.

وكانت إيران ثالث أكبر مورد للنفط الخام للهند في 2018 و2019، حيث صدرت إيران 23.9 مليون طن من النفط الخام إلى الهند في ذلك العام، كما انخفض حجم التجارة الثنائية بين الهند وإيران في 2021 و2022 إلى نحو ملياري دولار مقابل 16 مليار دولار في 2018 و2019.