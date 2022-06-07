روسيا: "حررنا بالكامل" الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي ”حرر بالكامل“ المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك، شرق أوكرانيا، والتي تتركز فيها المعارك الدائرة بالمنطقة.

وقال، في تصريح موجز بثه التلفزيون: ”تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل.. وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة“.

وبحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، تسيطر موسكو حاليا على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية، التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها.

وأضاف: ”تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك، وكذلك 15 مدينة أخرى“.

وتابع: ”إذا تأكد الأمر، ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة؛ لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا“.

من جانب آخر، بحسب شويغو، فإن ”126 عسكريا أوكرانيا استسلموا في خمسة أيام للقوات الروسية، وهناك 6489 في الأسر منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير“.

ولكن لم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وأكد شويغو أنه ”تم فتح الاتصالات البرية من أراضي روسيا على طول البر الرئيسي إلى شبه جزيرة القرم“.

وأضاف أنه ”تمت أيضا تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة القطارات بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم في 6 أجزاء من خطوط السكك الحديدية، فيما بدأ بالفعل إيصال الشحنات إلى ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون“.

وإلى ذلك، أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، الثلاثاء، مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة.

وأعرب دينيس بوشلين رئيس ”جمهورية دونيتسك“ التابعة للانفصاليين في رسالة نشرها على موقع تلغرام عن ”خالص التعازي لعائلة وأصدقاء“ الجنرال رومان كوتوزوف ”الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن“.

وأضاف ”طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر“، وأرفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

وأفاد مراسل الحرب الروسي ألكسندر سلادكوف، الأحد الماضي، بمقتل الجنرال كوتوزوف.

وتشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوما في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.

وقُتل عدد غير معروف من كبار ضباط الجيش الروسي منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ونادرا ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها.

وفي نهاية شهر آذار/مارس، أقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حفل تكريم لنائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندريه بالي الذي قُتل في معارك بالقرب من ماريوبول (جنوب شرق).

وفي نيسان/ أبريل، أقيمت مراسم تشييع الجنرال فلاديمير فرولوف في سان بطرسبورغ، وأعلنت السلطات المحلية حينها أنه سطر ”ملحمة بطولية“ بموته في أوكرانيا.